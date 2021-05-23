陳定堯，1923年12月22日出生於日治時代的台北望族，父親和叔叔都是律師。他小學就讀日人學校的樺山國小，之後進入台北州立第三中學（今之師大附中），1942年考入台北帝國大學醫學部，經歷二次大戰期間的戰火洗禮，二次戰後，1948年畢業於台大醫學院，進入葉曙教授主持的台大病理科擔任助教，後升任講師。1955年他獲得美國醫學助學會（AMBAC）的獎學金，由葉曙教授推薦至美國哥倫比亞大學病理科進修，在Pro H P. Smith指導下學習基礎病理一年，又在臨床病理科實習兩年，返台後升任台大醫學院副教授。當時台北醫學院剛成立，徐千田院長懇請葉曙教授推薦一位專家到北醫主持病理科，陳定堯就在1962年帶著兩盒珍藏的病理教學切片到北醫，擔任病理科教授兼主任。當時北醫剛創校資源缺乏，他不畏困難篳路藍縷，從無到有，建立起北醫病理科輝煌的發展，在北醫長達25年的教學、研究，服務過程中，將北醫病理科的影響擴及全台灣各大醫院，甚至其檢體件數在10年內與台大醫院病理科的件數等量齊觀，令人不得不欽佩他的努力和貢獻，這期間他也在1968年獲得日本千葉大學博士學位。

陳定堯在北醫，不僅嚴謹治學，對學生的教導極為認真，課餘也和學生打成一片，他喜歡各種運動，特別是籃球和橄欖球，1963年北醫成立橄欖球隊，常會看到他帶領學生在操場練球並四處比賽；他為了使北醫增加病理教材，與當時的台北市立仁愛醫院合作，定期聯合舉辦外科病理討論會（SPC）及臨床病理討論會（CPC），他的病理診斷迅速又精確，對內、外科醫師的診斷非常有幫助，他又樂於指導年輕醫師，不只仁愛、北醫的檢體迅速增加，台北縣市甚至全台各大醫院的檢體也不斷湧入。從院外檢體收取的費用，讓他能為北醫增聘師資、技術人員，以及添購教學設備嘉惠學生，又擴充了研究論文的發表。不只醫學系、牙醫學系、護理學系、醫技系的病理課程他都開設，他還兼任醫技系主任和解剖學科主任，後來他又擔任北醫的教務主任，也擔任中華民國病理學會理事長，對全台灣病理學科的發展做出了貢獻。1988年，他在北醫服務任滿退休，當時台北國泰醫院馬上聘請他去擔任病理科主任，繼續貢獻他的專業，為醫院和病患服務。1997年北醫還再邀請他回去擔任病理科顧問醫師，並兼萬芳醫院病理科主任，可見他在病理學界的影響力。

2009年7月8日，陳定堯因病逝世於台北和信醫院，享年87歲，北醫全體師生痛惜不捨，對他的春風化雨培育人才追思懷念不已，2014年5月24日為他在學校舉行「陳定堯教授銅像」揭幕儀式，2015年6月27日又為他舉辦「陳定堯教授紀念學術研討會」，可見他對北醫的貢獻永遠留在北醫人心中！

陳定堯的女兒陳美瑜醫師，畢業於高醫，她回想自己大四上病理學時，父親教她在顯微鏡下看病理切片，總是興趣盎然的指點她可以看到甚麼重要的發現，可是當她說將來想做病理科醫師時，父親反而勸她說走病理這條路太辛苦了，疼女兒的心情溢於言表。後來陳美瑜醫師和夫婿李沐恩醫師在美國行醫，她選擇了小兒科。陳定堯有兩位哥哥也是醫師，加上陳美瑜和五個堂兄弟和表姊，兩代共有十位醫師貢獻於醫界，可說是傑出的醫師世家！



2014年5月24日北醫舉行「陳定堯教授銅像」（左）揭幕儀式，女兒陳美瑜醫師（右）於揭幕時致詞。圖／擷自北醫網站，民報合成

※本文將收錄於《台灣醫界人物百人傳》續集