作者認為：川普應斬釘截鐵告訴中共，香港問題不是中共家務事，台灣問題則沒中共的事！中共要打來打，隨時奉陪；中共已經踩到自由世界紅線，美國政府全力支持台灣正名。圖／擷自川普臉書，資料照

港版國安法昨天正式在中國人大常委會通過，今天正式在香港實施，香港一國兩制正式走入歷史，一國一制正式展開；香港人沒有明天，香港未來將會像失速列車向下墜毀。從今以後，香港人民將經歷如同中國國民黨1945年來台灣接收之後的台灣民眾的悲慘命運，頭頂的是共產黨的天，腳踏的是共產黨的地，共產黨的法律才是金科玉律，敵視香港人民的大陸民眾將源源不絕蜂擁而至香港尋找新生活，他們認為香港已經回歸祖國，共産黨已經給香港人特權，而許多香港民眾卻仍然不懂得感恩共產黨；一切場景似曾相識，把敵人從日本軍閥換成英美帝國主義便是。香港會比台灣幸運，因為國際社會關注香港，外國政府的持續關注是暗室內僅有的陽光；1945年之後的台灣人民遇到的是中國國民黨關門鎭壓，228大屠殺之後展開清鄉和緊接而來的白色恐怖以及長達38年的戒嚴統治。

川普要領導自由世界，而不只是美國優先而已，中共病毒改變全世界，現在世界上每天都有大量無辜民眾死於中共病毒；川普不能姑息中共，必要時更可以主動出擊！

中共打香港，川普就挺台灣，支持台灣正名，美台關係正常化，美台建立大使級正式官方關係，美軍駐台美艦舶台來反制中共，中共歷來欺善怕惡軟土深掘，如果中共誤判情勢也沒有關係，共軍膽敢出手，就一舉殲滅共軍，伸張國際正義。

川普應聯合世界各國一起對抗中共，包括五眼聯盟、歐盟、北約、日本、印度等民主國家，至少讓俄羅斯保持中立；全面取消對香港所有優惠只是第一步，過程中雖然會痛，但中共一定更痛；中共靠香港吸引外資、偷竊科技和中共高官利用香港撈錢洗錢；香港是中共的眼睛，現在中共自己戳瞎自己眼睛，自作虐不可活；留島不留人的恐怖，讓人聯想納粹種族清洗猶太人。

領導自由世界 美國責無旁貸

川普應斬釘截鐵告訴中共，香港問題不是中共家務事，台灣問題則沒中共的事！中共要打來打，隨時奉陪；中共已經踩到自由世界紅線，美國政府全力支持台灣正名。

二十一世紀的共產鐵幕其實只是紙幕，如果中共誤判情勢開戰，中共將自食惡果；不能讓中共食髓知味，中共病毒、香港、圖博、新疆、法輪功和活摘器官等惡行，自由世界需要一次和中共算總帳。中共是漫延世界的病毒，中共必須被消滅才能解救世界，也才能解救中國人。

美國應對中共展開全面冷戰，並且不惜熱戰；唯有打敗納粹才能解救猶太人，推倒蘇聯共產竹幕才能解救前蘇聯人民；猶太人需要聯軍戰勝納粹德國才能獲得解救；香港沒有明天，但是香港可以有後天。

中共打香港，美國挺台灣；中共只是紙老虎，外強中乾，現在中國北疫南澇，但中共卻急著欺負香港人；中共留港不留人，自由世界武統中共只是剛好而已。

唯有外部力量才能解救納粹集中營中的猶太人和現在的香港人；美國應先讓台灣在實質上和名義上都獨立，讓中共得不償失，讓中共來求和，中共要戰來戰！