●印太●歐俄●美洲●亞非●

........................................................................................................................................................................................

每日國際焦點

日本朝野政黨黨主席會議，自民黨總裁首相菅義偉及最大在野黨立憲民主黨主席枝野幸男，都以國家稱呼台灣。

美國參謀長聯席會議主席Mark Milley於參議院聽證時表示中國以「嚴重且持續的速度」增強軍備。

美國西部大乾旱，胡佛大壩水位掉至歷史新低。

法國決定停止在西非撒哈拉以南的薩赫勒地區打擊伊斯蘭民兵的軍事行動。主因是馬利政變。詳細調整將與美國、歐盟國家以及薩赫勒5國：馬利、尼日、查得、布吉納法所、茅利塔尼亞，討論後決定。

日本

朝野政黨黨主席會議，自民黨總裁首相菅義偉及最大在野黨立憲民主黨主席枝野幸男，都以國家稱呼台灣。

中國

美國參謀長聯席會議主席Mark Milley於參議院聽證時表示中國以「嚴重且持續的速度」增強軍備。

通過反制裁法案以對應貿易制裁。

印尼

印尼、南非、墨西哥財長支持G7的全球最低企業稅提案。

馬來西亞

4月工業輸出提升50.1%，10年來最快。

柬埔寨

美國歸還27件走私古文物給柬埔寨。總價值380萬美元。

緬甸

反政府群眾逃離邊界到印度鄰近的那加蘭邦、曼尼普爾邦、米佐拉姆邦，三邦已經收容1.6萬人，擔憂緬甸反抗分子引起不穩。

印度

提高米保證收購價格未能平息農民抗爭。

孟買大樓倒塌11死。

博帕爾區尼瓦里警方要求沒有施打疫苗的鄉下居民穿上骷髏頭標誌。

歐盟

與英國達成漁業協議，2021年英國可獲得總值3.33億英鎊的漁獲配額。

歐盟主席Ursula von der Leyen要求英國遵守北愛爾蘭貿易協定不要單方面改變。

英國

宣布捐1億劑疫苗。G7共承諾提供至少10億劑。

法國

贈送美國的自由女神像複製品將於美國獨立日前夕到達紐約。

俄羅斯

海軍首艘Yasen-M 型核動力飛彈潛艦「喀山號」正式加入北方艦隊。

瑞士

央行與法國央行將測試歐洲首度跨國央行數位貨幣支付。

美國

西部大乾旱，胡佛大壩水位掉至歷史新低。

疾管署表示兩大mRNA疫苗的心肌炎比例比預期高。

拜登發布指引，美國政府部門不得要求員工揭露接種疫苗與否，不得要求接種疫苗才能回辦公室。

疾管署表示戶外大眾交通工具轉乘中心、駁船、巴士、台車開放空間不再需要戴口罩，不論有無施打疫苗。

巴西

計畫允許施打疫苗的民眾不用戴口罩。

智利

儘管已經施打75%國民第一劑疫苗，58%兩劑施打完成，因為主要使用中國科興疫苗，疫情仍大爆發，加護病床佔床達98%，首都聖地牙哥封鎖。

以色列

特戰部隊10日在約旦河西岸追捕攻擊以色列部隊嫌犯，擊斃2名伊斯蘭聖戰民兵，並因誤會交火擊殺2名巴勒斯坦安全部隊人員。

亞馬遜將在以色列設立AWS資料中心。

黎巴嫩

法國表示與國際領袖合作創造能讓黎巴嫩公共服務能繼續運作的財務機制。

土耳其

4月失業率升至13.9%。

葉門

遭受胡塞叛軍進攻中的馬里布，因受到飛彈、武裝無人機攻擊3處爆炸8死。

馬利

法國決定停止在西非撒哈拉以南的薩赫勒地區打擊伊斯蘭民兵的軍事行動。主因是馬利政變。詳細調整將與美國、歐盟國家以及薩赫勒5國：馬利、尼日、查得、布吉納法所、茅利塔尼亞，討論後決定。

奈及利亞

宣布社群網路服務要在奈及利亞開設本地公司且由政府發予執照才能營運。

辛巴威

高等法院推翻先前判決，認定首席大法官Luke Malaba可無視年齡限制續任。

福和會官方網頁：www.fratwn.org