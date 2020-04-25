德國總理梅克爾呼籲，暫時的不自由，是為了在嚴峻疫情下，還能保固民主制度持續運作。 圖／Pixabay，維基百科，公有領域，民報合成

德國政府於16日倉促決定全國停課，15日宣布除超市、藥局、郵局與加油站，一律關閉，3月16日德國正式進入鎖國，霎時德國人集體經驗二戰以來的「不自由」，德國社會氛圍從原本的「謹慎，但毋須驚慌」，斷崖似地跳到「絕境」，許多人還是不解怎麼會走到這一步？除了因為歐盟共同體因為成員國眾多，毫無邊防、防疫不同調與未有處理SARS的經驗之外，近期焦頭爛額處理希臘邊界難民問題，以及研擬收留方案，正是導致錯失疫情控制的關鍵時刻。為此總理梅克爾還於3月17日晚間特別發表演說，希望國民理解這是民主運作下的理性決定，政府在錯誤中學習，並且持續即時修正，做出足以承擔選民託付的決定。

用服從為自己的選票負責

德國人公民素養落實在理智選舉、以法治監督政府，並且以高度服從政府規定，為自己投下的選票負責，即使此次政府誤判情勢，圍堵疫情不力，媒體與國民依然高度自制。反觀台灣，名嘴充斥、「范范」之輩的明星過剩、媒體染紅、網紅碎嘴，再加上國族認同模糊的政客，以及情緒主導的公民，讓叫罵、撕裂佔據最大版面，直至「我OK，你先領」的禮讓口罩運動出來，才稍稍化解社會暴戾之氣。

台灣政府此次防疫政策得到各國高度肯定，但是公民素養可以再加強，才能真正作為下一波更險峻防疫的實行者。

親情大洗牌

個人主義與社會福利機制充分的德國，核心家庭即能自給自足，而老年人亦能獨立自主，但是當病毒癱瘓一切，親情就面臨了大洗牌。

雙薪家庭的年幼小孩，第一時間立即被送到祖父母家全天照顧，而有些長輩們竊喜表示，珍惜難得機會跟孫輩相處，然而才過一個週末而已，政府立即下達命令，為避免長者感染，托嬰幼稚園與學校仍有一、兩位老師留守，可以接手照顧。

至於獨居長者、慢性病患不便出門採買，則由社區年輕人在網路號召，組織義務採買、遛狗等人力資源的值班表。

社區防疫不應只是被動圍堵、監控疫情，還需更積極動員，迅速替補政府無法及時應變的細部，這是值得台灣社區總體營造學習的所在，思考如何從傳統社區的人情連結，進化到混齡、共生，以及發展社區常態照護能力，讓社會資本持續累積，成為社區終老、在宅善終的力量。

口罩之亂

事已至此，德國人還是不戴口罩，除了堅信政府宣傳只要徹底洗手即可之外，

市場早在一個月前就面臨口罩缺貨，也是因素之一。然而，周遭德國友人並未抱怨（醫護人員除外），即便疫情態勢危急，無症狀傳染成為防疫危機，但大眾依然認為有症狀者與醫護人員才需要使用，反倒是亞洲人罵聲不斷。

反觀台灣糾結著意識上的國族認同，與鄰國霸凌、國際孤立的問題，以及遭逢多次殖民者遞變與屠殺，集體無意識形塑「孤兒情結」，因而衍生出對政府的信任危機，以及人我界線的缺乏彈性，甚至是個體生存本能喪失的課題，才會造成口罩之亂，讓政府在抗疫工作，必須分心處理背骨者與脫序公民，這是相當沉重的。

即使如此，「國家隊」、口罩地圖與地方藥師的全力付出，絕對是國際標竿學習的對象，但卻不一定能在他國複製的成功經驗。台灣人除了珍惜之外，更積極的作為是自身反省，以及支持轉型正義，從根本處解決屠殺創傷，所導致的不信任政府情結。

地方藥局從情義相挺到多元進化

3月3日北萊茵-威斯伐倫州（Nordrhein-Westfalen）衛生部長面對該州明明已經一千多人居家隔離，聽聞專家建議即刻停課，滿臉不耐煩並誇口「街上的藥房比麵包店多」，言下之意，對防疫相當有信心，但是主持人立刻現場切換畫面到藥局，藥師直接打臉表示，從12月中開始連基本呼吸道用藥都調不到貨，更遑論口罩防疫用品。

德國在基本防疫用品都缺乏的狀況下，藥局只能消極地在門口貼上「已售完」，沒有任何義務積極調貨，或是配合政府任何措施，更不可能回答民眾的詢問。

相較之下，台灣各地藥局配合政府發放口罩，這是以營利為主的德國藥房無法做到的，也絕對值得國人珍惜與感激，並且重新省思藥局的定位與功用，不僅是當前對社區防疫有重大貢獻，在即將面臨的人口老化問題，的確可以透過健保局編列預算，協助多元功能進化成為長照計畫的協力者－社區整體照護體系（C級巷弄長照站），並與在宅醫療團隊結合，實踐社區終老的目標。

感恩醫護前線人員付出

3月17日夜間新聞特別播放科隆民眾在陽台上，集體對底下走過的醫護人員拍手致謝，總理梅克爾更在演說中一再強調在診療線上，他們是賭自己的性命去救人，而國民能夠相應回饋的是遵守規定減少外出、暫時不旅行，避免感染的可能。

台灣這幾日的防疫破口正是出國旅行所致，這的確值得國人深思，對醫護人員的賭命，我們能夠給出的「實質」感恩不過是近期不出國，若是做不到，那麼也不配得到醫護人員相應的照顧。

誠如總理梅克爾所言，暫時的不自由，是為了在嚴峻疫情下，還能保固民主制度持續運作。同樣的，當台灣政府宣布出國禁令時，各界急切痛斥反駁其於法無據之時，請審慎深思，在當前緊急時刻，全球民主資優生的德國既然都可以暫捨的自由，為什麼台灣不能？

「這是艱困的時刻，請謹慎以待。」

總理梅克爾的呼籲不僅是給德國人的，亦可以提供台灣人參考。

德「意志」抗疫雖晚，卻很堅定。

※本文轉載自： 元氣網醫病平台