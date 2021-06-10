歐洲聯盟星期三（6月9日）譴責香港對選舉法做出重大修改，稱中國違反了國際承諾並表示將考慮派遣歐盟高級代表團前往香港。

歐盟外交政策高級代表兼歐盟委員會副主席博雷利就修改香港選舉制度發表聲明。

聲明說：「中國人大常委會2021年3月通過並由香港立法會2021年5月27日通過的選舉制度改變又一次破壞了『一國兩制』原則。這些改變與《香港基本法》所確立的擴大民主代議的承諾背道而馳。」

博雷利說，歐盟「將加強對香港局勢的回應力度，特別是通過加大對其公民社會與媒體的支持，推動表達自由，為香港公民的遷移提供便利以及確保觀察香港對民主派活動人士的審判」。

他還說，「將考慮由歐盟高級官員進行一次訪問。」

香港對選舉制度做出的最新修改將把立法會的直選席位削減到不足四分之一，並設立新的候選人資格審查委員會，禁止被視為不夠愛國的人參選。

美國國務卿布林肯等七國集團的外長和歐盟外交政策主管博雷利，今年3月在中國人大通過修改香港選舉制度的決定後發表聯合聲明說，北京的決定「強烈顯示中國大陸當局執意要消滅香港的異議聲音與觀點」。七國集團外長及歐盟外交主管一致呼籲中國尊重香港的自由與自治，並停止鎮壓香港民主派活動人士。

在布林肯國務卿5月27日譴責香港立法會通過改變選舉制度的條例後，中國政府指責說，這是「干預香港事務、干涉中國內政」。

上星期，由於歐盟成員匈牙利的阻攔，歐盟未能發表批評中國的香港政策的聲明。

歐盟外交政策主管博雷利在星期三的聲明中說：「作為歐洲聯盟與中國總體關係的一部分，歐盟將繼續加強對香港局勢的關注。」