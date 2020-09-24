9月22日下午，監察院大門口集結一群稅務冤案的陳情人及「竹北事件」的受害人。期盼監察院國家人權委員會調查「竹北事件」公權力的濫用與違法。陳志龍教授敘述9月19日晚上在「竹北事件」的經歷，現在好像重回戒嚴時代，人民失去了免於恐懼的自由，在自由民主法治人權的台灣是非常難以讓人接受。

9月21日參加2020年國際和平日的研討會「法稅真改革、良心救台灣」系列論壇，停止國家暴力，共塑台灣法稅環境和平，看了「竹北事件」的部分錄影內容。重讀李前總統2001年10月19日在20世紀台灣新文化運動與國家建構研討會發表〈終戰前後兩個時代台灣文化比較〉一文，感觸良多。

李前總統指出「在嚴格管制言論自由的白色恐怖時期，一般人都不敢思考政治社會問題，深怕想多了，不小心化為行動，就會有生命危險。那時只要講一句「蔣介石怎樣……」，馬上就會被逮捕。所以我才說，「有二十多年的時間，晚上我都不曾好好睡覺」，不知哪一天就會被帶走。」

又指出，「我走過兩個時代，深深體會台灣人民處於外來政權殖民統治下的悲哀，但是我也親身體驗、見證了台灣人不屈不撓的堅強韌性與奮鬥精神，我相信，唯有反求諸己、自立自強，才能建立自己的文化國度，也唯有如此，台灣社會才能真正成為我理想中那種既有民主自由，又是公平正義的國度。」

警、檢打壓「言論自由」

現在，李前總統離我們而去，9月19日上午，在新北市淡水舉行追思禮拜，人民感念他對台灣民主化的貢獻，讓「生為台灣人的悲哀」邁向「生為台灣人的幸福」。當天下午，新竹縣發生警察與檢察官，對人民申訴陳情「言論自由」的打壓事件，令人不可思議與遺憾。

期盼監察院國家人權委員會發揮功能，保障人權，讓人民有免於恐懼的自由。



2020.9.22下午，監察院大門口集結一群稅務冤案的陳情人及「竹北事件」的受害人。圖／擷自法稅改革聯盟直播影片