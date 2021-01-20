川普在他的總統任期結束前20個小時發表的視頻中說「我們送去我們最好的祝願。我們還希望他們有好運—這個詞很重要。」圖／擷自白宮youtube影片2021.1.19

川普總統在任內最後一個整天所發布的告別視頻中向他的繼任者、民主黨人拜登送去祈禱和最好的祝願，但自始至終未提拜登的名字。

「本星期，我們開啟一個新的行政當局，並為它成功維護美國的安全與繁榮而祈禱，」川普在他的總統任期結束前20個小時發表的視頻中說。「我們送去我們最好的祝願。我們還希望他們有好運—這個詞很重要。」

在星期一錄製的將近20分鐘的講話中，川普把創造了「世界歷史上最了不起的經濟」列為他的功績。他還說，他「尤其自豪地成為幾十年來第一位沒有發動新戰爭的總統」。

在白宮在YouTube網站公佈這段視頻之際，當選總統拜登乘坐的一架私人噴氣式飛機在馬里蘭州的安德魯斯聯合基地降落。川普星期三早晨將在那裡舉行最後的送別儀式。川普總統隨後將最後一次搭乘「空軍一號」專機前往佛羅里達州。

川普打破傳統，不參加拜登的就職典禮。在去年11月的選舉中，拜登既贏得了普選票，也贏得了選舉人票。川普不實地宣稱選舉舞弊，也沒有祝賀過拜登。

副總統麥克·彭斯計劃參加在嚴加防守的國會大廈舉行的就職典禮，拜登將於星期三中午宣誓就職，在他之前15分鐘，哈里斯將宣誓就任副總統。

川普只需要從他在白宮三樓的臥室向外看，就能看到為就職大典遊行設立的觀禮台。觀禮台裝飾著彩旗橫幅，上面書寫著：「2021拜登哈里斯就職典禮」。

由於安全擔憂和新冠病毒疫情，遊行和相關活動的規模已被縮小或以網絡虛擬方式進行。

預計，眾議院議長南希·佩洛西本星期晚些時候將向參議院送交針對川普的彈劾條款。這將在第二天啟動正式程序，參議員們將在接下來的那個星期在參議院議事廳進行開場辯論。

在1月6日衝擊國會事件後，民主黨人主控的眾議院上星期三在有10名共和黨人加入的情況下彈劾了川普，指控他「煽動叛亂」。事件發生前，總統敦促他的支持者為推翻選舉結果而鬥爭。

「暴民被灌輸了謊言，」參議院多數黨領袖麥康奈爾星期二在參議院議事廳說。「他們被總統和其他有權勢的人所挑動。」

彈劾案的經理人之一、來自德克薩斯州的民主黨眾議員華金·卡斯特羅星期日對美國廣播公司新聞頻道（ABC News）說，「本案的其它彈劾目的之一是確保川普總統無法再次競選聯邦職位、無法尋求總統職位。」他說，任何「煽動騷亂、對美國政府發動未遂政變的人，都不應再次做總統。」

川普之前曾示意他有可能在2024年再度競選總統。

「對我們的國會大廈發動的攻擊讓所有的美國人感到驚駭。政治暴力是對我們作為美國人所珍惜的一切事物的攻擊。它永遠也不能得到容忍，」川普在告別視頻中說。「如今，在我準備把權力在星期三中午移交給一個新的行政當局之際，我希望你們知道，我們開啟的運動才只是剛剛開始。」

川普白宮告別影音（ 2021.1.19）