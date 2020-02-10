武漢肺炎最大的問題就是共產黨永遠不誠實，永遠在隠瞞事情的真相。圖／擷自央視Youtube（資料照）

不識字又沒衞生的舔共名嘴說什麼流行性感冒（以下簡稱流感）每年造成全世界幾千人幾萬人死亡，武漢肺炎在中國境外沒死幾個人，叫民眾不要大驚小怪云云！根本就，是妖言惑眾！極盡幫共產黨擦脂抹粉之能事。

其實台灣的舔共台商和藝人們司馬昭之心路人皆知，他們人在台灣心在中國；他們看見台灣獨好就眼紅，非得要拉台灣下來和他們的祖國相同水平，他們才甘心。

武漢肺炎最大的問題就是共產黨永遠不誠實，永遠在隠瞞事情的真相。

試問：如果武漢肺炎和流感一樣，那麼中國從武漢封城開始，持續封了幾十個城市，現在又封了幾個大省，範圍仍持續擴大中，習近平是故意找中國人民麻煩的囉！

武漢肺炎病毒致病的特性等等醫學資訊，都是傳到中國境外如台灣、日本、南韓、新加坡、美國等先進國家之後，世界各國才開始有機會在醫治病患的過程中，研究並了解這隻病毒；在中國說實話的醫生被政府指為造謠者，現在偉大的吹哨者已經死了，中國億萬人民應該為他舉辦追思活動才對！

隠瞞真相引爆全球恐慌

直到現在，武漢肺炎病毒到底從何而來，共產黨也沒有任何解釋，到底是不是如同班農所說的，是從武漢的P4病毒實驗室跑出來的呢？會不會中國政府輕忽病毒的危險性，沒有依照標準作業流程，加上偷工減料的造假文化，一不小心讓病毒逃出實驗室，現在猛獸逛大街，事態嚴重一發不可收拾，紙終究包不住火的。

死了一個李文亮醫生之後，是不是又要指控這一切都是國際反華勢力在造謠在搞鬼？中國共產黨是放羊的小孩，現在說什麼已經沒有公信力。

順便值得一提的是，世界衞生組織的科技能力和影響力其實遠不如美國的疾病管制局CDC；台灣絕對是醫療公衞先進國家，台灣幾十年來沒有加入世界衛生組織，還不是活的好好的，台灣有能力也有意願提供醫療和公衞協助給需要的國家。

中國肺炎讓全世界認清中國的實況，也敲醒了許多被下蠱的台灣人。