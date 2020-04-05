行政院長蘇貞昌今（5）日在清明連假最後一天，視察中央流行疫情指揮中心，關心清明連假後武漢肺炎疫情及因應，除指示各部會防疫重點事項，由於清明連假出現風景區人潮聚集等情形，也指示指揮中心擴大通報採檢，加強未來的連假防疫規範及作為。

蘇貞昌表示，清明連假期間，指揮中心一再宣導呼籲，請民眾跟不特定人相處應保持社交距離，但連假開始後的3天，許多景點人潮聚集，有些民眾可能因為興奮忘了戴口罩，也沒有保持適當的社交距離，情勢的確令人憂慮、緊張。

蘇貞昌指出，地方政府都有配合交通維持，而對當地商家而言，人沒來也怕，來也怕，這是兩難的情形；內政部警政署及警察工作人員在第一線執勤，在各個風景點以大聲公向民眾宣導呼籲，在第一時間負責許多工作，他特別表示肯定跟感謝。

針對連假後的防疫因應作為，他鼓勵各地方診所及醫院第一線醫事人員擴大通報與採檢，另外，透過學校老師，藉上課作機會教育宣導，並蒐集旅遊史等資訊，「保護孩子，也是保護家庭」；一個是第一線醫事人員通報，一個是學校老師的蒐集，並配合宣導、注意與通報「三管齊下」以防疫情擴大，他同時也指示國防部、輔導會，留意收假後軍營、軍校及榮家等處所的人員健康情形。

他說，夜市、商圈的人流、車流平常就應分流，設置行人徒步區也可提高安全與品質，此外，政府提出防疫、紓困與振興方案，也補助地方政府在夜市商圈來客減少的時候進行改造，請內政部、經濟部等主管機關，與地方政府溝通討論，以政策工具補助或法律規範執行要求。

蘇貞昌強調，為避免疫情大爆發，後續對於類似狀況，政府應事先訂出規範、提前宣導，利用有效的管制措施來執行，例如搭乘大眾運輸要戴口罩，大部分民眾都能配合，請相關部會研擬具體可行的作業規範，事先宣導、清楚說明，並且說到做到、嚴格執行。