時代力量高雄市議員林于凱質疑高雄市議會排定4月17日開議，比往年都還要更晚了兩三個禮拜，難道市議會是在幫市長韓國瑜量身訂做議事日程、以免答詢出糗為罷韓升溫？

高雄市議會今（15）日發出第3屆第3次定期大會議事日程表草案，排定4月17日開議，比往年都還要更晚了兩三個禮拜，時代力量高雄市議員林于凱質疑，難道市議會是在幫市長韓國瑜量身訂做議事日程、以免答詢出糗為罷韓升溫？否則怎麼會有如此反常的安排？

林于凱表示，攤開近幾年春季議事日程開議時間，2015年是3月27日，2016年是4月8日，2017年是3月24日，2018年是3月14日，2019年是3月29日，範圍大約落在3月中到4月初，但今年竟然擬排在4月17日，開議這麼推遲的安排方式，實屬罕見。

林于凱分析，民間團體預計在年後能夠展開罷韓第2階段連署，若連署書審查順利，預估罷免投票最快可能在5月中下旬就登場，這次議會把開議時間延到4月中，難免讓人聯想，恐怕是為了在罷韓前盡量減少韓國瑜面對質詢的可能性。

此外，在本次議事日程草案中，總質詢將落在5月底，但選罷法規定「罷免案通過者，被罷免人應自公告之日起，解除職務。」如果罷韓投票順利於5月舉行且通過，韓國瑜便可溜之大吉、免去面對總質詢。

議事日程由議事組編擬，後續將經程序委員會審定，再由議長召開會議、詢問各黨團意見，最後由程序委員會提交大會商討定案。但由於高雄市議會泛藍過半，預料議事日程將不太會有大幅變動。

[議事日程草案]

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