「飛躍二十五、迎向新世界」！被視為餐旅教育標竿典範的國立高雄餐旅大學，時屆創校25周年，今與台二藝工坊有限公司發表合作設計推出「25周年紀念酒」。

該款紀念酒嚴選金門高粱58度。今會中該校由高餐大學生徐恩詳與鄒紫琳，以紀念酒為基底，分別調出風味雞尾酒「Memory」與「Sun flower」，祝賀學校25周年。

校方表示，這款紀念酒並設計專屬瓷瓶與提盒，由資深調酒師嚴選窖藏的優質高粱精製調和，香醇溫順，展現層次豐富的韻味。瓷罈對酒液有更出色的催香效果，再經長時間存放後，口感會更加清香醇厚。

國立高雄餐旅大學為臺灣唯一的國立餐旅大專院校，由李福登創校校長於1995年成立，這是臺灣餐旅學校最高學府、，餐旅菁英的搖籃也是餐旅企業的關鍵夥伴。

「25周年紀念酒」。嚴選金門高粱58度，瓶身設計以餐旅菁英的搖籃作為設計主軸，下方彩帶以高餐大logo的桂冠綠為底色加上背面的校歌呈現，以此強調高餐大整體精神，並彰顯高餐大以專業師資與課程、培育國際級菁英人才及立足台灣放眼世界的精神。透過別出新裁的設計專屬瓷瓶與提盒，深具典藏意義與餽贈價值。

國立高雄餐旅大學「25周年紀念酒發表會」今30日(三)上午10點30分在第二實習大樓7樓Bravo廳舉行，由郭德賓主任秘書與台二藝工坊有限公司王錦成創辦人共同揭幕。