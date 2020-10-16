在中共花大錢大外宣之下，全世界的兩極對抗，最早到來的戰爭就是媒體戰爭，支持中共和反對中共的媒體壁壘分明，所以現代人吸收資訊要準備兩個腦袋，否則很容易陷入迷霧之中。

左派媒體頌讚中共

擁抱熊貓派的左派媒體，努力為中共統治擦脂抹粉，為中共的病毒罪責開脫，甚至與長期迫害人權的慣犯取暖，互相擁抱，終於這些小偷可以洗白，變成公安，進入聯合國人權委員會，大開香檳，震驚世人，證實聯合國一半機構被中共控制，這個機構應該快速搬到北京上班。

武漢瘟疫之後，全球陷入經濟地獄痛苦時間，這些紅色媒體卻不忘為中共治理成功，鼓掌叫好，宣稱中國目前經濟好得很，這是所謂歌頌派，中國經濟回到正成長，屬於V字形反轉，從谷底上升等等。

但是，第二種唱衰派比較務實，這些媒體專家客觀看到外資撤退的真實數字，看到本來的工業大城，失業女性淪為廉價性奴隸，看到城中村的落後破敗，聚集無法回到農村的農民工，揭開中國經濟沒有救了，就像吃了老實藥的李克強說，「大家持續縮緊褲腰帶」。

可是習皇帝還是裝作一派輕鬆，大喇喇效法鄧小平南巡，從潮州一路到深圳，鼓勵打造深圳為中國矽谷，打算關門自力更生，原來，幹掉香港金雞母的目標，就是拉抬深圳，過去深圳可以從農村走向繁榮，是因為香港的資金外溢效應，現在，失去香港奧援金錢，深圳可以自己一夕變成偉大嗎？習皇帝並不知道，中國華為5G 基地建構，只有一成屬於中國自己製造，其他全部要靠進口，中國的所謂晶片大學，還在萌芽之中，深圳變成矽谷，恐怕習皇帝這輩子看不到了。

李克強比較務實，他說，「中國要閉關鎖國，搞內循環經濟，最低條件是有9億人口變成中產階級收入，而目前，有能力消費的中國人只有4億」，算一算，至少還要十年以上的經濟成長需要外資，那些一個月只賺1000元的六億人口，才有可能達到目標，意思就是一旦中國和西方資本國家脫鉤，資金進不來，工資無法發放，這個內循環目標就無法達到，問題是，中共管制資金越來越嚴格，外資不敢把錢投進來，說白了，政策左右矛盾，怎麼努力也是沒有用。

中產階級生活痛苦

10月14日大紀元報導，這是中共同路人以及紅色媒體最痛恨的報紙，因為報導太真實，報導說，一位武漢大學馬克思學院的退休教授曹亞雄，因為在媒體上公開募款，遭受黨國上級打壓，理由是堂堂大學教授，還要在報紙上公然募款，實在太傷中共黨國顏面，這位老教授之所以變成大乞丐，原因不是胡亂花錢，而是罹患癌症，為了治病，已經花掉所有積蓄，現在每月還要4萬醫療費用，他公開募款募到30萬，給錢的有一千多人。

說起來很感慨，馬克思學院就是傳播「有中國特色的社會主義」搖籃，我追查了一下，在中國這樣一級大學的教授，每月薪資大約是一萬五千人民幣，但是扣掉社保基金等等，實際落袋只有8000人民幣，意思就是每年不吃喝，可以存款9萬多人民幣，以武漢生活水平，養活一個家庭每月要五千塊，這位教授的積蓄40萬，恐怕要存10年。

曹亞雄的工作就是為中國特色社會主義到處宣揚鼓掌，還遠至「一帶一路」的國家交換教授，宣揚馬克思主義偉大，生病後才發現，中共每個月扣掉醫療保險，但是，生病時候才知道，原來醫療保險是假的，所以，從掛號開始都要自費，40萬很快就光了，但是，癌症還沒有醫好，走投無路之下，只好向社會募款，畢竟中國還是有一些有錢人和善心人，這個行為卻觸犯了黨國忌諱，你教授要命，可是中共要面子，這就是這個故事的黑色悲劇所在。

教授職業在中國，至少算是中產階級，收入比起每月一千塊的六億人口多出很多，這樣的中產階級還看不起病，那麼，你可以理解，當那些貪汙公安被逮捕時說，「出門去辦案，當然就是撈錢」，你就會為中國人被中共統治深刻同情了，並且慶幸自己生活在台灣。

金錢不是人生全部，有一陣時間，我為主奉獻事工，一天只需一百台幣生活，但是，吸收自由空氣無價，所以每日快樂。

我不知道，更不理解，那些炒作統一大夢的統派，為什麼有自信，台灣被中共併吞，可以繼續用健保，可以持續工作賺錢，可以無需生病要募款，可以活得貧窮卻自由，有人可以告訴我嗎？



習近平南巡，從潮州一路到深圳，鼓勵打造深圳為中國矽谷，打算關門自力更生，但一位高收入的曹亞雄教授得癌卻必須募款才能支付醫療費用？圖／擷自中國人民網