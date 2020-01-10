「一邊一國行動黨」台北市第四選區（內湖南港區）區域立委候選人郭正典（中）在內湖市場掃街拜票，進行最後衝刺。圖／郭正典提供

選前最後衝刺，「一邊一國行動黨」台北市第四選選區（內湖南港區）區域立委候選人郭正典競選團隊今（10）日在內湖市場掃街拜票，郭正典強調，若有機會進入立法院，將延續陳水扁前總統「保護弱勢、堅持台灣國家路」的理念，在經濟上照顧基層，在政治上持續往「台灣中國、一邊一國」的台灣國家路上邁進。

選前一天，郭正典在市場發放「一邊一國行動黨」的「十大政見九大福利」政見文宣，九大福利包括老農津貼1萬元、老人年金6千元、政府補助友善病房看護、學貸零利率、派遣工基本工資3萬元、本外勞工資脫鉤、週休二日勞資協商等。

郭正典說，許多年長者對「一邊一國行動黨」提出的福利有興趣了解，郭正典志工團隊們就當面一一解說，爭取民眾支持，呼籲票投1號郭正典，同時政黨票也要投給10號的「一邊一國行動黨」，讓一邊一國行動黨的候選人進入立法院，才能得到這些照顧。

郭正典提及，民進黨提名姚文智參選台北市長時，高嘉瑜公開在姚文智的造勢晚會上翻白眼、嘟嘴作怪，甚至還在姚文智講話從他身後溜走，公開、當眾羞辱黨提名人姚文智，討好柯文哲，難怪柯文哲今天會拍片幫高嘉瑜拉票。

郭正典痛批，民進黨怎麼還提名這種叛黨的人參選立委？難道民進黨沒人？還是民進黨也和高嘉瑜一樣，是個沒有中心思想的「不要臉政黨」？從民進黨對遭受政治迫害的阿扁總統不只不予救援，還在執政後夥同加害者國民黨一起迫害阿扁，給予各種限制、刁難。



郭正典（左）向民眾解說「一邊一國行動黨」的「十大政見九大福利」。圖／郭正典提供

針對今天媒體報導柯文哲拍片幫高嘉瑜拉票一事，郭正典表示不解，因不久前民進黨立委候選人吳思瑤還質疑「一邊一國行動黨」北市第一選區立委候選人李婉鈺，有台灣民眾黨的不分區立委提名人蔡璧如前去站台，「李婉鈺所屬的一邊一國跟她找來的其他政黨，在中國議題上有相當大差距，選民會更冷靜判斷選擇」，結果，現在民眾黨主席柯文哲主動拍片幫高嘉瑜拉票，不知吳思瑤、高嘉瑜及其他民進黨員同意嗎？有何評論？

他認為，高嘉瑜不只和柯文哲暗通款曲已久，還和郭台銘眉來眼去，看起來不像是一個有中心思想的政治人。

此外，高嘉瑜還在選舉公報上公然說謊，郭正典說，2016年5月2日高嘉瑜在她自己的臉書上寫「對於市府未經過完整評估溝通、公民參與程序就貿然決定擴建成功橋表達抗議」，但3年半後的今天，高嘉瑜在2020立委選舉公報上說「嘉瑜爭取拓寬成功橋，成果您看得見」，高嘉瑜不只公然說謊，還有偽造文書及使公務員登載不實之嫌，檢察官是否該主動介入偵查？



郭正典（左）表示，許多年長者對「一邊一國行動黨」提出的福利政見有興趣。圖／郭正典提供



郭正典質疑，2016年高嘉瑜在臉書上抗議擴建成功橋，卻在2020立委選舉公報上說她爭取拓寬成功橋，不只公然說謊，還有偽造文書及使公務員登載不實之嫌。圖／郭正典提供



郭正典政見。圖／郭正典提供