曾與川普總統合影的一名巴西官員在新冠病毒檢測中呈陽性,但川普週四(3月12日)表示,自己並「不擔心」。

川普在與愛爾蘭總理瓦拉德卡(Leo Varadkar)會面時表示:「這麼說吧:我並不擔心。」( Let's put it this way: I'm not concerned)

他還表示,「我們和整個(巴西)代表團在佛羅里達州的海湖莊園共進晚餐,我不知道新聞秘書是否在那裡,如果他在,他就在」,「但是,我們沒有做任何不尋常的事」。

巴西總統新聞辦公室證實巴西總統的新聞秘書法比奧·瓦金加藤(Fabio Wajngarten)的新冠檢測呈陽性,他目前正在家中隔離。這位新聞秘書上週陪同巴西總統波索納洛(Jair Bolsonaro)上週一起參加了在佛羅里達州海湖莊園舉行的會議,還曾與川普總統合影。

波索納洛的兒子也表示,自己的父親已經接受了新冠檢測,正在等待結果。

戴著口罩的波索納洛隨後在Facebook Live上說,他預計他的冠狀病毒檢測結果將在幾小時後公佈。他說:」我相信,在接下來的幾個小時裡,我們會得到(我的測試)結果,也會得到和我在一起的其他人的結果。」

美國副總統彭斯也出席了這次會議,白宮發言人斯蒂芬妮·格里沙姆(Stephanie Grisham)表示,川普和彭斯與這名巴西官員「幾乎沒有互動」,他們「目前不需要接受檢測」。

格里沙姆在一份聲明中說,「白宮醫療小組和美國特勤局一直與各機構密切合作,以確保採取一切預防措施,使第一和第二家庭以及所有白宮工作人員保持健康」,「我們正在密切關注事態發展,一旦得到更多信息,我們會及時通知大家。」

隨著美國新冠病毒確診人數的不斷上升,位於首都華盛頓的白宮、最高法院、國會大樓以及國會辦公室將暫停向公眾開放。史密森尼博物館和國家動物園也將從周六開始暫停向公眾開放。

紐約市長白思豪(Bill de Blasio)週四在記者會上宣布,紐約市進入緊急狀態。

百老匯將「立即」暫停所有演出,直至4月12日。原定於下月舉行的紐約翠貝卡電影節也被無限期推遲。

加州的迪士尼樂園和迪士尼冒險樂園將從3月14日關閉,一直到本月底。好萊塢環球影城將於週六關閉。

馬里蘭州的所有公立學校將從周一開始停課兩週。

截至目前,美國已有至少1600人確診了新冠肺炎,近30個州宣布進入緊急狀態。