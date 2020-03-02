能夠在白色恐怖中倖存下來，是幸運的。有人即便未受牽連，但看著親友、同學慘遭橫逆，除了無奈、隱忍之外，也將反抗深埋心中。許多這個世代的倖存者，始終維持正直、清白的風格，拒絕把票投給國民黨，也依舊在自己的崗位上，盡忠職守，以「滅私奉公」的精神，藉此對國民黨政權表達無言且深沉的抗議。圖／民報資料照

今年（2020年）2月25日晚間，經晚輩告知：曾建元的父親曾群芳老先生過世。

回想去年（2019年）1月6日午後，我趁著中午在兄弟飯店與學界長輩聚餐之便，於餐後就近往訪建元家，想與他討論有關促進轉型正義委員會所衍生的諸多紛擾。當時，曾伯伯猶尚健朗，豈料那天，竟成為最後一次見面。

建元與我，是1990年代在學運的場合認識的。後來，才知道他的母親蔡麗瑛，與家母林碧湘為嘉義女中同學；而尊翁曾群芳先生，則是白色恐怖倖存者。

隨著年齡漸長，原本對周遭許多同儕長輩曾經遭逢白色恐怖的魔爪、一無所知的我，相關的事實，卻在無意間，一一浮現眼前。

雖然幼年時，早已知道三舅林麗鋒，曾在火燒島坐牢十五年；但一直要到1989年秋，才得知小學同班同學、堪稱竹馬之友的兒時玩伴羅正方，其尊翁羅明懋先生，竟是三舅在火燒島的「同學」。

其後，又陸續獲知大學同屆同學、現為同校同事的葉乃實，舅舅是顏世鴻；高中同班同學的郭昭良，舅舅是許遠東；甚至，學生時代早已從書本中閱讀到的林如堉，遲至近年，才透過資料的比對，赫然發現係家父的表哥……等，族繁不及備載。遭受政治鎮壓的人們，就這麼不經意的，環繞在我的周遭，白色恐怖株連之廣，令人駭異。

隨著從事歷史研究以及參與社會運動，又因緣際會，親炙盧兆麟、陳英泰、郭振純諸位政治犯前輩；而從他們身上，一直強烈感受到屬於父執輩那個世代的特殊風格。

這群在1920年代出生的世代，接受了良好的教養，有著正直、清白的人格；卻不幸在1945年的政權轉換過程中，遭受到極大的苦難。

抵抗不義政權付出代價

從二二八事件到五O年代白色恐怖，正值青年時期的這個世代，為了不願接受國民黨政權的惡質統治，許多人起身反抗，結果或遭槍決、或坐黑牢，付出了慘痛的代價。

能夠在白色恐怖中倖存下來，是幸運的。不論是受牽連遭短暫拘禁、或是參加組織被迫自新、或是交付感化後期滿釋放……等等，與槍決或坐牢相較，情節已屬輕微；而有人即便未受牽連，但冷眼面對這一切，看著親友、同學慘遭橫逆，除了無奈、隱忍之外，也將反抗深埋心中，等待發芽、茁長、開花、結果的一天。

許多這個世代的倖存者，始終維持正直、清白的風格。不僅一直拒絕把選票投給國民黨，也依舊在自己的崗位上，盡忠職守，以「滅私奉公」的精神，努力不懈，藉此對國民黨政權表達無言且深沉的抗議。的確，正是因為他們的努力，才能創造臺灣的經濟奇蹟與民主政治。

總之，只要不是始終依附不義政權，而希冀從中獲得好處者；那麼，每個人在不同情境中所做的每一種選擇，都會有著屬於它自己的意義。

如今，曾經為抵抗不義政權而奮鬥過的曾伯伯，也與三舅、羅明懋、盧兆麟、陳英泰，郭振純諸位前輩一般，離開人世。

曾伯伯以九二歲高齡過世，已屬壽終正寢，或許只能歸諸自然的造化。真正令人悲嘆的是：這個世代的不斷凋零，代表著一個時代、以及屬於該時代風格的漸次消逝；而在戰後的教育體制下，恐怕再也不可能出現類似這種風格的人了！