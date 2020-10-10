打狗改名高雄屆滿100年，高雄電影館「時光港都-高雄港映像記憶特展」，透過影像、AR互動體驗，帶民眾走入時光隧道。

「時光港都」高雄港映像記憶特展，分為「重返」、「變幻」和「領航」3大展區，結合動態影像及靜態圖文展示，其中高雄港的影片紀錄，特別向台灣歷史博物館商借1941年《南進台灣》高雄州的原件硝酸片，找來台南藝術大學以數位還原日治時期高雄州的港都風情。讓民眾藉此回望港都發展的百年常民文化。

「時光港都」高雄港映像記憶特展特展規劃三大主題展區，並在戶外設置體驗最新AR互動科技打造的「興濱AR實境行旅」，特展自即日起至11月8日在駁二大勇區P3-1倉庫舉辦，並將在其中四個周末進行免費戶外體驗導覽。

高雄市電影館從文化部的「國家文化記憶庫」常民影像的蒐集計畫開始，以「港灣」為主題，將各式影音媒材的紀錄與修復再現，透過這次特展，帶領民眾踏入高雄港百年來的時光隧道，一睹那些年珍貴的常民故事。

本次特展三大展區，結合了動態影像及靜態圖文展覽，在影片部分，包括特別向國立臺灣歷史博物館商借的1941年《南進台灣-高雄州》原件硝酸片，在國立臺南藝術大學的修復巧手下，數位還原日治時期高雄州的港都風情；集合多位影像創作者的錄像畫面組合而成，橫跨20年影像紀錄的《類比時代的常民影像》，記錄了1987至2007年的港口變遷及港區人民的生活模樣；除了回望過去，特展也邀請執導紀錄片《海上情書》的柯能源導演拍攝短片新作《港灣：序曲》，透過港務人員視角觀望的高雄港，看見他們準備領航大船入港的風景，藉以環視大港的美麗風華。

參與展覽影片修復的臺南藝術大學曾吉賢主任表示，本次修復的影片是容易自燃的硝酸片，必須保存在攝氏0至3度的環境下，所幸影片在國家電影中心的妥善保存下，透過臺灣歷史博物館、高雄市電影館，以及臺南藝術大學的通力合作，得以用數位修復的方式呈現給觀眾，雖然影片僅有短短四分鐘，卻有超過六千四百八十個畫格需要處理，由此可知每一部歷史影片資料的修復與保存，全都煞費苦心；近年來台灣對於資料影片的保存概念越來越成熟，但現今仍有許多資料仍未被發現，希望透過這次展覽，讓民眾更加認識這些歷史影像。

除影片放映外，本次特展也獲國立中山大學及多位文史工作者支持，耗時兩年時間蒐集超過130筆資料，加上高雄市立歷史博物館的館藏支援，讓民眾看見民間形容宛如「烏金」的捕烏魚文化、往返港區與愛河的舢舨船、重工業的造船拆船產業，漁民們靠港維生的生活圈等，那些消逝的，或仍存在的，都在常民們偶然記錄下來的相簿與錄像帶裡，定格在港都近代史的記憶庫裡，喚起人們曾經走過的海港人生。

而高雄市電影館為強化市民對高雄在地文化價值之認知與理解，結合AR互動科技與LBS之應用，開發「再造歷史現場計畫-興濱計畫」還原哈瑪星的6個歷史場域，藉由導覽行程，讓大家化身為日治時期的報社記者，回到1923年的時空，穿梭大街小巷，讓歷史情節與建物重現眼前，導覽行程將安排四場（10/10、10/17、11/1、11/7），活動免費參加，每場限定10人（但需繳交訂金），歡迎觀眾報名（網址：https://forms.gle/KAahUrwyL9rVVyqC6）。

時光港都-高雄港映像記憶特展

展出日期│2020/10/09-2020/11/08 免費入場

展出時間│週二至週五11:00-18:00

週六、週日及國定假日10:30-18:30（週一休館）

展出地點│駁二大勇區P3-1倉庫

指導單位│文化部

主辦單位│高雄市政府文化局、高雄市電影館

協力單位│國立臺灣歷史博物館、高雄市立歷史博物館、國立中山大學、國立臺南藝術大學