帶著畫本、拿起畫筆，將雙眼看到的景物、心底的美好感受速寫留念，讓旅途中的所見所聞躍然紙上，也深深烙印在心底。

首站到「百色美術」挑選繪圖用品，帶著畫筆與滿心期待啟程；接著到「首爾一零一」打牙祭，用美味韓式料理觸動味蕾，也藉由繽紛色彩刺激視覺；補充能量後抵達「山腳鹿場」與可愛小鹿相見歡，用畫筆將活潑動態化為永恆；接著前往「Friend In Café」感受露營風下午茶新體驗，揮筆記錄世外桃源的美好；最後到「羽泰製茶廠」邊採茶、邊描繪美景，用茶香讓旅行餘韻無窮。

用繽紛色彩豐富生活 百色美術

工欲善其事，必先利其器，來到「百色美術」選購適合繪圖工具！踏入置身2樓的店面，琳瑯滿目的商品伴隨繽紛色彩映入眼簾，包括美術畫材、日式風格特色文具、鋼筆墨水及紙品等。美術科班出身的店主蘇志成建議，若想以速寫作為記錄旅程的方式，可挑選簡單好用、攜帶方便的工具入手。例如帶一本輕巧隨身畫冊，以書法尖鋼筆搭配防水墨汁，或用代針筆勾勒輪廓，透過線條粗細變化讓畫面更生動，再以水筆蘸取塊狀水彩組合的顏料上色，就能輕鬆讓美好記憶定格在圖像中！



仔細挑選工具，來場速寫小旅行。圖／林冠良、陳宥駱

百色美術除了是間美術文具行，也是創作學習小教室。熱愛創作的蘇志成長期從事兒童色彩教育推廣，將美術結合自然科學、社會人文等主題，開設孩子的創藝課程。另外也有彩繪、黏土、雕塑等媒材的創作課程，希望孩子在學習掌握創作技巧時，也能保持對世界的好奇心。

韓國媽媽的暖心為 首爾一零一

添購繪圖用品後，先來到年初剛開幕的「首爾一零一」大快朵頤。來自韓國的店主兼主廚「韓國媽媽」將首爾家鄉味帶來台灣，端出健康美味的正宗韓國料理，讓客人在料理中吃出溫馨感受。店家也發揮往日設計專長，不只將裝潢打理得相當具有韻味，店內餐瓷器皿也質感甚佳，除了在台灣精挑細選，也到韓國當地訂製，讓餐點擺盤更添美感。



店內環境雅致，陳列了訂製的器皿、茶具，質感獨具。圖／林冠良、陳宥駱

餐廳食材則由韓國媽媽親自到市場挑選掌控品質。「首爾銅盤烤肉」選用較薄的牛肉片醃漬入味，軟嫩滑順的牛肉，第一口就能嚐到銅盤烤肉美味的精髓，入口即化，滋味鮮甜；焦香酥脆的「韓式煎餅」中包含韭菜、洋蔥、蝦仁等配料，各種食材完美融合，讓人一片接一片；「牛肉大醬湯」特調湯頭風味獨到，店家推薦可以淋上白飯一起享用，美味無窮；以六宮格呈現的韓式小菜也是店家巧思，配色鮮豔亮麗十分搶眼，喜歡手繪的旅人，當然要將它收藏進畫本裡。



每道菜都是韓國媽媽的用心傑作，道地且令人食指大動。圖／林冠良、陳宥駱

小鹿斑比的萌寵療癒 山腳鹿場

飽餐一頓後，起身前往「山腳鹿場」與可愛鹿群相見歡。4年多前配合桃園市政府推動大古山休閒農業區發展政策，山腳鹿場增添了幾隻可愛梅花鹿，自此成為親子共遊好景點。目前場內共有超過30隻梅花鹿、120隻水鹿，也陸續開發水鹿膠囊、鹿茸燉包、鹿茸液等產品。

場長鄭文彬從爸爸疼愛孩子的角度，設計出系列體驗活動，希望透過親人可愛的小鹿，讓遊客享受與動物互動及親子共遊的樂趣。來到牧場，參加生動的鹿生態習性解說課程，親子一同學習生態知識；進行餵小鹿吃牧草或餵奶互動，與在戶外草坪自由走動的鹿群零距離接觸，也追趕跑跳碰；還可參加小鹿賽跑，學習與動物相處玩耍。活潑討喜的小鹿眨著萌萌大眼，給人滿滿的療癒感，趕緊拿出畫筆幫牠們寫生吧！



拿出畫筆捕捉小鹿動態瞬間，讓美好記憶定格。圖／林冠良、陳宥駱

露營與咖啡的共舞 Friend In Café

依依不捨與小鹿道別後來到「Friend In Café」，搭上近來蔚為風潮的帳篷露營，熱愛戶外活動的店主Jerry發揮巧思將營帳打造成咖啡座，並以野餐箱、酒瓶、烏克麗麗等物件妝點。Jerry希望來到咖啡店的每位客人，都能暫別都市生活的喧囂與匆忙步調，回到原始大自然裡席地而坐，聆聽蟲鳴鳥叫、嗅聞隨風飄來的淡淡花草香氣，同時品啜著香醇咖啡，抓住當下的幸福感，將煩惱拋諸九霄雲外。



來到今年剛開幕的帳篷咖啡店，展開一場野餐派對。圖／林冠良、陳宥駱

除了享受露營樂趣，店家用心製作的每道餐點也不容錯過，「菇菇味厚比堡」以泰國藜麥飯為底，堆疊義式青醬炒綜合菇、太陽蛋、南瓜泥等配料，附上生菜沙拉健康又滿足；加入微量海鹽的「焦糖海鹽拿鐵」，順口滋味令人幸福無比；手工製作的「五星蜂巢乳酪蛋糕」用燕麥為基底，濃郁的乳酪蛋糕搭配甜蜜蜂巢脆片，堪稱絕配。在樹林中悠閒野餐無比愜意，這時不妨拿起畫筆，將周邊山林美景繪於紙上。



美味餐點上桌，嚐一口就有滿滿幸福感。圖／林冠良、陳宥駱

茶旅體驗享受農家樂 羽泰製茶廠

享用完下午茶，終站來到「羽泰製茶廠」見證蘆竹區茶葉從外銷轉型至內銷導向的歷史。這間傳承百年的製茶廠，茶樹品種特色為花香型的輕發酵茶，主要生產「桃映紅茶」及獲前總統李登輝命名的「蘆峰烏龍茶」等茶品。第三代主人曾志強、陳照琳夫婦為了推廣食農教育，規劃多樣茶園體驗活動，遊客來到這裡，可以在瀰漫著清新茶香的茶廠體驗揀茶枝的樂趣，也能在揉茶品茗中享受慢時光的緩緩走過。



透過揀茶枝的程序，能將過長的茶梗、老葉等雜質挑出。圖／林冠良、陳宥駱

最特別的是，來這裡還能戴起斗笠、綁上花布巾、腰繫採茶竹簍，跟著主人走進茶園親手採摘翠綠的嫩葉。看著濃綠景緻交織構築美麗的田園風情，更讓人忍不住拿出畫筆，為美好風景留下紀念！



跟著農家主人走進翠綠的茶園，感受茶樹與土壤交織的自然氣息。圖／林冠良、陳宥駱

※本文轉載自 《桃園誌》No：71