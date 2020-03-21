武漢肺炎蔓延美國，白宮也難以倖免，副總統彭斯辦公室成員出現確診個案，加州、紐約州及伊利諾州等州開始採取「軟封城」措施，美國、加拿大及墨西哥邊境全面境管，希望遏止疫情擴散。圖/取自白宮臉書

美國武漢肺炎疫情險峻，全美累積確診達到16,123例，病毒甚至攻進白宮，副總統彭斯辦公室成員1確診，為了遏制疫情擴散，目前加州、紐約州及伊利諾州等州採取「軟封城」措施，美國、加拿大及墨西哥邊境全面境管。

綜合外電報導，美國副總統彭斯辦公室今天宣布，辦公室一名成員的武漢肺炎檢測呈現陽性。不過總統川普與彭斯兩人均未和他有密切聯繫。彭斯辦公室並未說明這名成員的工作內容與項目，只表示川普與彭斯兩人均未和他有密切聯繫，目前正依據美國疾病管制暨預防中心（CDC）指南追蹤他的接觸史。

另外，前南卡羅來納州長、聯合國糧食計畫署（WFP）執行主任比斯利（David Beasley）20日發表聲明，上周末從加拿大返回美國後，確診感染武漢肺炎。他說:「我正緊急和我的WFP團隊合作，回溯每一個我在不知道自己染病的期間，曾接觸過的每個人，籲請讓他們知道自己陷於染病風險中。」

由於美國境內疫情大幅度蔓延，截至台灣時間21日凌晨，累積確診達到16,123例，死亡病例達到219例，確診病例突破7000例的紐約州州長古莫（Andrew Mark Cuomo)宣布跟進加州的禁足令，企業盡量讓員工在家辦公，一般民眾在非必要情況下得離開家門，在所有可能的情況下，所有人都要戴上口罩。籲請民眾非必要不要外出。古莫強調，這些不是建議性的提示，而是必須遵守的法律。

伊諾諾州州長普利茨克（J.B. Pritzker）20日也宣布，將從週六（21日）下午開始實施軟性封城，所有居民除了購買民生必需品、到醫院就診及加油外，都必須待在家中，但允許跑步、登山及遛狗。這項措施將影響全州1300萬人未來數天至數周的生活。

美國總統川普再度親上火線召開記者會說明，未來將加強邊境措施，尤其對南部地區實施境管，目前已與鄰國加拿大、墨西哥聯手合作，呼籲民眾取消非必要旅行計畫。