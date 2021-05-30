汪豐富，1931年出生於嘉義阿里山鄉，鄒族人，嘉義農校畢業，幸運的適逢杜聰明博士創辦高雄醫學院後向政府建議開辦「山地醫師專科班」，政府為了解決山地醫療人力欠缺的問題，同意自1958年起招考有高中學歷的原住民青年，第一屆預定招收三十個名額前往高雄醫學就讀，結果第一次招考竟只有二十人達到錄取標準，主辦單位只好放寬報考資格，汪豐富才幸運地以高職資格報考，而進入高醫第一屆「山地醫師專科班」。自1958年至1962年在高醫要用快速養成的專科班學程中，必須把一般醫學系七年的課程縮成四年，不僅星期例假日都要上課，甚至晚上也得留校補課，杜聰明校長對原住民學生愛深責切，寄予照顧原住民族人健康希望，身教言教殷殷勉勵，對汪豐富和第一屆「山地醫師專科班」同學來說，雖然吃足苦頭但也養成他們日後回到原鄉服務族人的基本知識和技能！

1963年汪豐富自高醫畢業後服完醫官役，就回到故鄉擔任衛生所主任，其實他是「校長兼撞鐘」，因全鄉就只有他一個醫師，加上設備簡陋、交通不便，部落裡許多族人生病求醫困難，還會找巫醫求助，醫療環境之惡劣讓汪豐富沒有悲觀的權利。他必須經常奔波於部落之間前往族人家中從事診療，尤其病重的患者出門不便，也無法運送到衛生所他常得應家屬要求翻山越嶺甚至夜間趕路，一趟路三、四個小時前往為病人看診，又得半夜趕回家準備第二天一早忙碌的工作。即使他自小成長於山林，習慣了崎嶇的山路，但一路背著厚重的醫藥箱加上乾糧、飲水，常常一天走下來兩腿發軟，甚至會遇上山豬、毒蛇和黑熊，讓他不得不一路高聲唱著教會的聖歌，一邊壯膽，一邊藉此驅趕野獸和山鬼！

按照「山地醫師」養成辦法，本來服務十年期滿就無義務繼續留原鄉服務，但汪豐富因後繼無人，選擇留了下來和族人共處，他放棄了到都市開業或高升衛生局長的機會，因他知道離開故鄉，族人的健康就無人守護。他的初衷不改，一待就三十年，阿里山族人已成為他的家人。他作到屆齡退休，還繼續在家中看診，又為了族人健康參加了「原住民委員會」擔任委員，爭取原住民權益，要求政府重視酗酒問題，改善原住民健康。1998年汪豐富獲頒「醫療奉獻獎」，2004年他回到上帝的懷抱，留下阿里山族人對他的笑容長久的懷念！

※本文將收錄於《台灣醫界人物百人傳》續集