2019年門諾基金會為偏鄉長者開創「行動自助餐車」服務時，也得到鴻德基金會的大力支持，昨日（8/25）鴻德基金會許文卿會長伉儷及多位該基金會成員特別親自參與「行動自助餐車」的送餐服務，在門諾基金會邱燕銀執行長和富里工作站林聖賢陪同之下，一起到長輩家中送餐，探望、關心富里鄉羅山村與新興村的長輩們。

鴻德基金會與門諾基金會都是1997年成立，當時是由劉金龍先生號召同為花蓮大理石產業的親朋好友一起創立，期許投入社會公益並回饋鄉親。

門諾基金會表示，鴻德基金會一直是他們重要的夥伴，使門諾基金會推動的「守護連線」與「到宅送餐」可以持續為偏鄉長輩服務23年。

由於近日疫情趨緩，鴻德基金會多位成員在8月25日跟著「行動自助餐車」訪視接受送餐的偏鄉長輩。其中一對葉姓夫婦都已經高齡八十三歲且行動不便，居住在偏鄉村落再加上子女長期都在外地工作，要每日自行準備三餐極為不容易，因著門諾基金會推動行動自助餐車，葉姓老夫婦可以吃到熱騰騰又新鮮營養的午餐。

門諾基金會說，這23年來鴻德基金會每年把會費幾近全額捐贈給門諾基金會，全心全意投注在社會公益之中，一直秉持「照顧最弱小的弟兄」的信念，此次鴻德基金會成員也將訪視過程用攝影機記錄下來，讓其他無法親自前來的會員知道，他們與門諾基金會的合作確實有照顧到偏鄉的長者。

鴻德基金會除了在23年前開始捐助資金讓弱勢長輩們可以有「守護連線」的服務，讓長者的人身安全得到保障，鴻德基金會後來也開始捐助門諾基金會的送餐服務，讓更多長者可以「好好吃飯」，可以說是在地人展現在地情的最佳典範。門諾基金會期許，未來兩基金會的友誼一直長存，繼續攜手在東部守護弱勢長者。



郭吉洲副會長(左1)與許文卿會長和許夫人在羅山村一同與長輩共餐，體驗行動自助餐車的美味餐點。圖／門諾基金會



門諾基金會在羅山村設立共餐據點。圖／門諾基金會