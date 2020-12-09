●印太●歐俄●美洲●亞非●

........................................................................................................................................................................................

每日國際焦點

美國共和黨參議員魯比歐、中國委員會眾議院主席民主黨眾議員吉姆·麥高文，去信英特爾與輝達，要求兩家提供資訊，關於出口中國的先進晶片，被用於大規模監視維吾爾族的相關資料。英特爾表示絕不容許產品被用來違反人權，當初一發現，就立即中止出貨給相關第三方客戶。

美國制裁6家違反禁運規定，運送煤給北韓的公司，其中包括中國公司，並制裁4艘運送船隻。

菲律賓自美國得到價值2900萬美元軍事物資，包括狙擊槍與抗土製炸彈裝甲車。菲律賓是印太地區得到美國最多軍事物資援助的國家。

法國次世代航空母艦將為核子動力，於2038年取代當前的戴高樂號航空母艦。

美國

制裁6家違反禁運規定，運送煤給北韓的公司，其中包括中國公司，並制裁4艘運送船隻。

美國北韓談判使節團抵達南韓，將先與南韓外長等官員會晤。

菲律賓

自美國得到價值2900萬美元軍事物資，包括狙擊槍與抗土製炸彈裝甲車。菲律賓是印太地區得到美國最多軍事物資援助的國家。

法國

次世代航空母艦將為核子動力，於2038年取代當前的戴高樂號航空母艦。

英國

與挪威、冰島簽下貿易延續協議。

俄羅斯

通過法律讓俄國國會能以違憲為由推翻國際條約。

希臘

表示索馬利亞偷渡客大規模有計畫的經土耳其偷渡入境，在土耳其取得學生或醫療護照，然後在人蛇集團安排下偷渡到希臘，希臘希望土耳其協助攔截非法偷渡。

美國

共和黨參議員魯比歐、中國委員會眾議院主席民主黨眾議員吉姆·麥高文，去信英特爾與輝達，要求兩家提供資訊，關於出口中國的先進晶片，被用於大規模監視維吾爾族的相關資料。英特爾表示絕不容許產品被用來違反人權，當初一發現，就立即中止出貨給相關第三方客戶。

衣索比亞

表示聯合國車隊因為經過兩個檢查哨未停車所以在第三個檢查哨開火攔車，並稱衣索比亞不需要保母，意指聯合國多管閒事。聯合國車隊在6日探勘救援送達路線時遭開槍射擊。

美國認為厄立垂亞參與衣索比亞-提格雷戰爭。

阿拉伯聯合大公國

表示歡迎科威特與美國推動波灣國家與卡達和解。

土耳其

譴責東利比亞的利比亞國民軍攔截土國船隻。

伊朗

宣稱逮捕與首席核彈科學家暗殺行動相關準備有關的數人。

福和會官方網頁：www.fratwn.org