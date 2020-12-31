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每日國際焦點

美國川普政府重申禁止美國投資人投資中國軍方控制企業。編製富時100指數、羅素2000指數的富時羅素表示，因應美國制裁中國軍方企業，將從全球指數中刪除更多中國企業。

英國下議院以521:73票通過脫歐協議。

俄羅斯總統普丁簽署一系列法案，將限制美國社群服務、標註反對者為外國間諜，以及追查洩漏國安官員個資。

古巴將於1月1日起實行貨幣經濟改革，廢除貨幣雙軌制以及複雜的多匯率制度，以解除國家財政負擔，向自由市場靠攏。

美國

川普政府重申禁止美國投資人投資中國軍方控制企業。

編製富時100指數、羅素2000指數的富時羅素表示，因應美國制裁中國軍方企業，將從全球指數中刪除更多中國企業。

新加坡

中國籍間諜在美國服刑完畢返國時，立即遭新加坡政府逮捕調查。

印度

表示與中國的邊界問題談判沒有進展。

阿薩姆省以教學品質不良為由，勒令於2021年4月起關閉總數700多所的伊斯蘭學校。

安全部隊在喀什米爾擊斃3名民兵。

巴基斯坦

西北部印度教寺廟遭攻擊放火。

印尼

宣布伊斯蘭捍衛者前線為非法組織。

英國

下議院以521:73票通過脫歐協議。

率先通過阿斯特捷利康與牛津大學研發的疫苗，準備開始全面施打。

俄羅斯

總統普丁簽署一系列法案，將限制美國社群服務、標註反對者為外國間諜，以及追查洩漏國安官員個資。

召喚英國大使抗議英國以阿列克謝·納瓦利內案制裁俄國，並報復性制裁禁止更多英國人入境。

義大利

被左派吹捧為移民融合典範的衣索比亞移民，「快樂山羊」農場主，遭其迦納移民員工強暴殺害。

挪威

山崩席捲數十棟房屋，造成10傷11失蹤。

波士尼亞

自己燒毀收容營的偷渡客，只好暴露在寒冬中。

美國

因煉油廠減產，汽油價格回升至9個月新高。

委內瑞拉11月將美國煉油廠Citgo的6名主管判刑，川普政府制裁該案法官與檢察官以示懲罰。

宏都拉斯

一周內第二名運動分子遭殺害，原住民運動領袖回家後遭槍殺。

古巴

將於1月1日起實行貨幣經濟改革，廢除貨幣雙軌制以及複雜的多匯率制度，以解除國家財政負擔，向自由市場靠攏。

葉門

沙國領導下組成的新內閣搭機剛降落亞丁機場不久後，機場即遭到攻擊造成22死50傷，內閣成員都平安。胡塞叛軍否認犯案。

敘利亞

軍方車隊遭襲擊28死。

敘利亞稱以色列攻擊大馬士革郊區造成1死3傷。

土耳其

以涉及2016年政變為由，宣判92名高階軍官終身監禁。

土國與美國正開啟談判討論S400防空飛彈問題與相關制裁。

摩洛哥

以洗錢罪名逮捕反對人士。

福和會官方網頁：www.fratwn.org