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每日國際焦點
美國川普政府重申禁止美國投資人投資中國軍方控制企業。編製富時100指數、羅素2000指數的富時羅素表示，因應美國制裁中國軍方企業，將從全球指數中刪除更多中國企業。
英國下議院以521:73票通過脫歐協議。
俄羅斯總統普丁簽署一系列法案，將限制美國社群服務、標註反對者為外國間諜，以及追查洩漏國安官員個資。
古巴將於1月1日起實行貨幣經濟改革，廢除貨幣雙軌制以及複雜的多匯率制度，以解除國家財政負擔，向自由市場靠攏。
美國
川普政府重申禁止美國投資人投資中國軍方控制企業。
編製富時100指數、羅素2000指數的富時羅素表示，因應美國制裁中國軍方企業，將從全球指數中刪除更多中國企業。
新加坡
中國籍間諜在美國服刑完畢返國時，立即遭新加坡政府逮捕調查。
印度
表示與中國的邊界問題談判沒有進展。
阿薩姆省以教學品質不良為由，勒令於2021年4月起關閉總數700多所的伊斯蘭學校。
安全部隊在喀什米爾擊斃3名民兵。
巴基斯坦
西北部印度教寺廟遭攻擊放火。
印尼
宣布伊斯蘭捍衛者前線為非法組織。
英國
下議院以521:73票通過脫歐協議。
率先通過阿斯特捷利康與牛津大學研發的疫苗，準備開始全面施打。
俄羅斯
總統普丁簽署一系列法案，將限制美國社群服務、標註反對者為外國間諜，以及追查洩漏國安官員個資。
召喚英國大使抗議英國以阿列克謝·納瓦利內案制裁俄國，並報復性制裁禁止更多英國人入境。
義大利
被左派吹捧為移民融合典範的衣索比亞移民，「快樂山羊」農場主，遭其迦納移民員工強暴殺害。
挪威
山崩席捲數十棟房屋，造成10傷11失蹤。
波士尼亞
自己燒毀收容營的偷渡客，只好暴露在寒冬中。
美國
因煉油廠減產，汽油價格回升至9個月新高。
委內瑞拉11月將美國煉油廠Citgo的6名主管判刑，川普政府制裁該案法官與檢察官以示懲罰。
宏都拉斯
一周內第二名運動分子遭殺害，原住民運動領袖回家後遭槍殺。
古巴
將於1月1日起實行貨幣經濟改革，廢除貨幣雙軌制以及複雜的多匯率制度，以解除國家財政負擔，向自由市場靠攏。
葉門
沙國領導下組成的新內閣搭機剛降落亞丁機場不久後，機場即遭到攻擊造成22死50傷，內閣成員都平安。胡塞叛軍否認犯案。
敘利亞
軍方車隊遭襲擊28死。
敘利亞稱以色列攻擊大馬士革郊區造成1死3傷。
土耳其
以涉及2016年政變為由，宣判92名高階軍官終身監禁。
土國與美國正開啟談判討論S400防空飛彈問題與相關制裁。
摩洛哥
以洗錢罪名逮捕反對人士。
福和會官方網頁：www.fratwn.org