台灣少見的政治題材戲劇《國際橋牌社》第二季，戲劇內容再現1996年台海飛彈危機之下的時代故事，共10集。其電視播映版權已確定被公共電視買下，將在今年聖誕節（12/25）起，每周六在公視頻道上與觀眾見面。製作人汪怡昕表示第二季相較於第一季讓觀眾清晰能更易懂，「團隊花了更多心血無論是在故事、拍攝製作，方方面面都更加提升！」

第二季由林世章、林龍吟兩人共同執導；林世章為資深廣告導演，曾任《國際橋牌社》第一季導演之一，作為第二季總導演，分享這次在畫面色調上的設計相當講究，「整支片子色調很鮮明，主要是因為劇中有四條故事線再走，節奏非常快，為了不讓觀眾混淆，所以特別依照不同故事線屬性，巧妙設計不同的畫面色感區隔。」

由趙正平、安俊朋、撒基努作為代表的馬祖軍事線，選用帶點咖啡色調，讓拍攝地點高登島的綠植呈現黃色調，強調島上環境的荒蕪感；政治線中不同黨派也有所不同。由楊烈所代表的國家黨，讓窗外的光線自然透出藍色調；楊小黎所屬的新國家黨、蔡燦得所屬的民主黨，則著重在背景分別以黃、綠色為代表。其中特別提到劇中由路斯明代表的陳家，劇中在幕後默默操縱著整個局勢的走向，畫面營造的色感就呈現整個偏暗，只但有一點點重點黃光。



路斯明所屬的陳家，畫面呈現偏暗，頗具幕後操盤手之意。圖／公視提供

400多場戲導演大嘆「非常不好雕琢！」 不同派系顏色大有玄機

林龍吟為台灣新銳導演，2019年推出首部劇情長片《蚵豐村》電影作品，入圍台北電影獎「最佳男主角」、韓國全州國際電影節「國際競賽單元」、馬德里電影節「國際競賽」等，在國際間大放異彩。首次執導電視劇，林龍吟提到整季總共約有400多場戲，對此大嘆：「其實非常不好雕琢！」



《國際橋牌社》第二季導演林龍吟(左)、總導演林世章(右)。圖／公視提供

劇中有許多極具張力的場面，如檢察官帶隊查賄、選舉造勢場合、抗議衝突場面，以及黑道喬事情的場合，林龍吟表示：「要拿捏什麼時候讓觀眾有呼吸空間，什麼時候在平凡之中要製造出緊張感；要讓這裡面有鋪陳，直到它堆疊到一個爆點時，整個節奏就會非常痛快、爽快的。」



由趙正平、安俊朋、撒基努作為代表的馬祖軍事線，選用帶點咖啡色調強環境調荒蕪感。圖／公視提供

《國際橋牌社2》將故事聚焦於1994年至1996年間，以第一次總統直選和台海飛彈危機為故事背景展開；由演員楊烈、路斯明、范宸菲、馬力歐、陳家逵、郭耀仁、蔡燦得、楊小黎、趙正平、安俊朋、撒基努、吳怡霈、羅北安、林義芳等人主演。戲劇將在12月25日起，於公視主頻道、公視YouTube網路直播頻道、公視MOD頻道，每周六晚間21:00-23:00連播兩集。

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