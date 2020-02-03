武漢肺炎疫情持續擴散，前中研院院長、國家生技醫療產業策進會會長翁啟惠今（3）日發表文章指出，武漢新型冠狀病毒（2019-nCoV）比SARS的致死率低，但傳染速度較快，且依目前趨勢，將來或許會演化成像流感般的傳染病，不能掉以輕心，並提供6個研究方向，他認為，認為最有效的防治還是要發展疫苗。

生策會會長翁啟惠今天在國家生技醫療產業策進會官網上發表「2019-nCoV 武漢新型冠狀病毒」一文，文中指出，此病毒與2003年的SARS在基因序列上有超過70%的相似度，和雲南的一種蝙蝠新寄生的冠狀病毒也有超過90%的相似度，但真正的中間宿主是什麼以及如何造成人傳人的機制仍然不清楚。

翁啟惠表示，台灣目前有10人確診，尚無死亡病例，到目前為止，我們在疫情的防禦做得很好，病毒也已經分離出來，這對於接下來要發展更快速而更準確的檢測及防治方法會有很大的幫助。

他提供未來可能的研究方向：

1.取得病人檢體在P3實驗室分離出病毒（台灣已經做到）並加以培養以供病毒基因的定序和瞭解病毒的感染機制，及其表面蛋白質和醣蛋白的功能研究；用以加速發展出快速而精準的檢測方法、以及研發出有效的疫苗、抗體和藥物。

2.已經發病或是已經恢復的病人血液中應有製造抗體的B細胞，可以從其血液中分離出B細胞來篩檢有效抗體以供研發檢測方法及治療用藥。以目前的技術從取得B細胞到找到抗體約需一個月。

3.抗體的篩選，也可利用病毒表面的蛋白質當抗原。但最後還是要在P3實驗室建立一個病毒感染細胞的實驗來確認抗體真能辨識且能阻擋病毒感染細胞。此病毒感染的細胞實驗也可用來篩選有效的藥物。

4.得到的抗體也可進一步改善其對病毒的親和力和選擇性以發展可以更快速檢測用或是治療用的抗體。

5.利用篩選出的有效抗體或經由Fc-醣分子最適化後的抗體來分離出病人血中有效的免疫細胞（如NK細胞），經由增生後再給病人自己使用以達治療效果。

6.在P3實驗室建立的病毒感染細胞實驗，或病毒標的物的活性抑制實驗（如抑制3CL-蛋白酵素的藥物），可以用來快速篩選目前已經在人體使用或是尚未使用的藥物，以發展新的治療方法。

翁啟惠表示，從檢測的角度來看，用抗體檢測病毒應比目前用的RT-PCR方法（約2小時）快，但要確定其準確度。

從治療的方面來看，他認為，目前缺乏有效的治療方法，但是在短期內或許可以經由上述方法尋找治療藥物，例如可以考慮以病人或是恢復者中有效對付病毒的抗體、或是分離出對病毒有效的自體免疫細胞、或是篩檢已經在人體使用的藥物，找出對這病毒有效的新用途。但長期來說，還是要有更有效的治療方法。

翁啟惠指出，最有效的防治還是要發展疫苗，但用這種病毒去活性後當疫苗，其生產的安全防護等級極高，又有可能會產生抗體依賴性增強反應（ADE)而使症狀更複雜，所以，可思考利用病毒表面的特殊醣蛋白，以安全性高的重組抗原方式，來設計分子疫苗。

他希望透過各方對正確疫情資訊的快速分享及合作能夠很快的得到控制。但我們對冠狀病毒仍有很多不瞭解的地方，也希望能因為這病毒對人類健康產生如此重大的威脅而受到更大的重視，並列為長期研究的題目。