在新舊共存的大園，有鄉間田野的氣息，也能看見捷運高樓和飛機起降，旅行不只是放鬆，更透過各種感官體驗，加深對土地的認識。走在綠色瓜棚走廊，欣賞各種瓜藤蔬果，嗅聞體驗不同香氛植物。圖／林冠良

前言：

一場隨興的小旅行，在各種不同的感知體驗中，將最美的在地風土烙印在心。首先，抵達一級棒農場，在大自然中體驗農家樂；再到不遠的CAMP66 軍事俱樂部，透過真實射擊，體驗緊張刺激感；飢腸轆轆時，前往樸食鍋物，品嚐新鮮食材的樸實原味；接著轉換心情，在1771Studio 與藝術氛圍專注對話；黃昏時分，就在老。樣子品味咖啡甜點，用滿天餘暉為一天畫下完美句點。

農家樂自然時光 一級棒農場

坐落於溪海休閒農業區的「一級棒農場」，占地廣達4 公頃，農場內種植多種果物與無毒蔬菜，也放養數量眾多的土雞與動物。除了在農場主人的導覽解說下，深入農場環境，還有各種農事體驗活動，像是撿雞蛋與採水果都相當受歡迎。

農場內設置綠色瓜棚走廊，瓜藤沿著支架生長，形成最天然的遮陽棚，跟隨四季長出不同的瓜類與水果，走廊兩側更種植蝶豆花、左手香、芳香萬壽菊等植物，記得睜大眼睛仔細瞧，看看藏在綠葉中的果實，也可以伸手觸摸，感受葉片紋理並嗅聞香氣。漫步其中，與瓜果、動物沒有距離，親切的就像在朋友家中做客，在充滿自然感的鄉村田野裡，盡情體驗純樸的農家樂趣。



農場提供蔬菜採收體驗，冬天還有「一起種玉米」等農耕活動。圖／林冠良

軍事體驗振奮人心 CAMP66 軍事俱樂部

距離農場不遠處，有家民間營運的軍事主題博物館。「CAMP66 軍事俱樂部」由海軍退伍的小藍波創辦，他在2004 年奉派至美國接艦時，運用休假時間跑遍當地各座軍事博物館參觀，而萌生推廣軍事文化的想法，要讓公眾也能透過近距離感受軍事魅力。因此，他開始收藏各類軍事文物，並在2018 年成立這個基地，透過文物展覽與實地體驗方式，引導全民對軍事與國防有更深層的認識。



館內展覽的軍事文物相當豐富，每件都有特殊的歷史意義。圖／林冠良

在「CAMP66 軍事俱樂部」，可以看見琳瑯滿目的軍事文物，牆上展示各國軍服與擬真槍枝，桌面則擺放各個軍種裝備，透過導覽知道每件文物的故事與發展歷史。館內還有軍規全地形車乘坐體驗，穿戴全副武裝再抓穩握把，在專業教練的駕駛下，隨著越野地形高低起伏，刺激體驗讓人驚叫連連，腎上腺素升到最高。



來到CAMP66 俱樂部，絕對要乘坐軍規全地形車，感受塵土飛揚的景象。圖／林冠良

質感格調樸實好味 樸食鍋物

感到飢腸轆轆時，就騎著YouBike 到「樸食鍋物」。「樸食」取自「樸實」的諧音，希望讓客人吃到食材的真實味道。空間環境寬敞舒適，裝潢風格簡約時尚，讓用餐過程更有質感，除了可以選擇單人鍋或鴛鴦鍋，也有多人套餐、精選單點，滿足饕客味蕾。



騎著YouBike 在大園覓食，第一眼就被樸食鍋物的潔白外觀吸引。圖／林冠良

店內提供營養蔬果、新鮮番茄、甘甜麻辣及香濃南瓜等4 種湯底選擇，最受歡迎的營養蔬果，以蘋果、洋蔥、玉米等食材熬煮4 小時，番茄湯底使用黑柿及橄欖油炒製而成，口味清爽無負擔，凸顯食材本味。此外，菜盤選用在地小農種植的無毒酵素蔬菜，肉類推薦Prime 霜降雪花牛與花東香草豬，油花分布均勻又沒有肉腥味，是初訪者必吃的經典搭配。吃完火鍋後，再前往二樓慢享手工甜點與桂花釀紅茶，度過美好的午餐時光。



湯底以天然熬煮的營養蔬果與新鮮番茄最受歡迎，菜盤、肉類和配料也完全不馬虎。圖／林冠良



樸食鍋物將正餐與飯後甜點的用餐空間分開，享用起來格外舒適。圖／林冠良

複合式藝文基地 1771 Studio

抵達複合式空間的「1771 Studio」，原始質樸的水泥外牆率先映入眼簾。具有工業設計背景的藝術總監陳勛規劃四層樓的獨棟建築，整體空間從自然、簡單、舒適的概念出發，採用挑高設計，搭配大片落地窗引入光線，並在室內點綴綠色植栽，讓造訪者沉浸在光影之間，在靜謐的氛圍裡，專注與藝術和咖啡對話。



大片落地窗引入光線，結合藝術、選品與咖啡，打造風格強烈的1771Studio。圖／林冠良

以藝廊為基礎，1771 Studio 結合工作坊、選品店與咖啡廳，不但是充滿個人特色的咖啡環境，也是富有設計感的人文空間。店家希望在此展出的作品，可以拋去制式的展示照明，運用自然光線為展品賦予新生命，並陸續與繪畫、陶藝、書法及攝影等各類藝術家合作，讓這裡成為不同世代與領域的藝文愛好者相互交流的基地，藝術也在此成為日常。



採藝廊形式，可近距離欣賞作品，也將引入行為藝術，多元運用空間。圖／林冠良

老屋風華品美食 老。樣子

在感知體驗一日遊的尾聲，最適合找個地方沉澱心情。鄰近桃園國際機場的「老。樣子」，保留40年老屋原有的窗軌，搭配四處蒐集的老件，環境空間延續復古情懷，讓人專注感受寧靜氛圍。用餐空間、藝文選品、戶外景觀區，分別位於不同樓層，充分運用老屋新生，打造空間新魅力。

招牌「厚煎蛋三明治」熱壓後的外皮酥脆，厚煎蛋結合牽絲起司，鬆軟口感令人驚艷。人氣「宇治金時刨冰」以濃厚茶湯急速冷凍的冰體，加上招牌蜜紅豆，口口都是幸福滋味。「漂浮椰島美式」把黑咖啡搭配椰香冰淇淋，營造多層次的味覺饗宴。如果不太餓，可以選擇點上「烤糰子麻糬」，糯米粉加入豆腐，帶有Q 勁及微微豆香。吃飽喝足後，緩步到三樓，在滿天霞輝中欣賞飛機起降，感受晚風拂面，閉上雙眼，回憶心念不忘的路上風景。



前身為鐵工廠，挑高設計、拼磚地板與窗框，營造老屋獨有的靜謐。圖／林冠良



老。樣子散發出日式懷舊氛圍，所有餐點都是自行研發的好口味。圖／林冠良

※本文轉載自《桃園誌》No：61