中國國民黨與中國共產黨的戰爭本來屬狗咬狗，與台灣人無關，可是在台灣政治民主化，脫離殖民統治之後，兩個兄弟黨卻結盟對付台灣人，讓台灣人更加排拒中國。圖／擷自維基百科及網路，民報合成

台灣智庫於24日公布憲改相關民調，針對我國民眾的身分認同，高達62.6%認為自己是台灣人，僅2%認為自己是中國人，32.6%認為兩者都是，若只能在台灣人和中國人之間擇一，高達86%認為自己是台灣人，僅6.3%認為自己是中國人，1.1%說兩者都是。此外，80.5%民眾支持我國對外優先以台灣之名義參加國際組織與活動。

有關我國的境外敵對勢力是哪一個國家的議題，受訪者的認定，竟然有高達63.8%的民眾認為是中國、6.1% 說是美國、0.3% 說是日本、0.8% 選擇南韓、0.2% 選擇北韓、0.6% 選擇其他，27.4% 表示不知道或沒意見，0.8% 拒答。顯然的，絕大部分台灣人認定中國就是台灣的敵人。

若告訴年輕世代，終戰初期，中國國民黨政權來接收台灣時，台灣人是以回歸祖國的心情迎接中國政權，年輕世代必定認為它是非事實的小說，因為與目前的現實相距太遠。日本統治台灣屬殖民統治，但日本政府有意終結殖民統治，在第二次世界大戰期間，日本政府希望台灣人歸化日本，如此殖民統治就自然終結，但多數台灣人因宗教信仰問題而拒絕。台灣人認定日本政府在台灣實施殖民統治，而台灣是由大清帝國依馬關條約割讓給日本，因而認定中國就是祖國。

國民黨殖民台灣惹反感

中國國民黨政權佔領台灣時，告訴台灣人說大家都是中國人，只是台灣人卻與中國人不平等，而且中國人的態度遠比日本人惡劣，造成原來厭惡日本的台灣人懷念起日本，世界其他國家有很多人感到十分驚訝，台灣受到日本殖民統治，可是台灣人卻不仇視日本，反而與日本人建立深厚的感情，多數台灣人寧可當日本人也不願意當中國人。這是中國國民黨政權所促成的。

當台灣人扮演被統治者時，在台灣的中國人罵中國共產黨為「共匪」，將「反共抗俄」、「殺朱拔毛」當兒歌唱。可是當台灣政治民主化之後，台灣人可以與中國人平等參政，在台灣的中國人不接受終結殖民統治，因而由「反共」轉為「親共」，「共匪」雖然兇惡，卻是同胞，台灣人則是外人。面對中國人的態度，台灣人很自然的不認定自己是中國人。

中國國民黨與中國共產黨的戰爭本來屬狗咬狗，與台灣人無關，可是在台灣政治民主化，脫離殖民統治之後，兩個兄弟黨卻結盟對付台灣人，讓台灣人更加排拒中國。北京政權與中國國民黨政權一樣，從未將台灣人當作自己的人，卻稱台灣人為「同胞」，甚至於肉麻的說「血濃於水」，真是一對兄弟黨。

本來台灣人自認為自己是中國人，只是中國國民黨政權在台灣實施殖民統治，沒有將台灣人當作同胞，促使台灣人醒悟，自己並不是中國人。後來北京政權不斷打壓台灣，促使台灣政府加強國防及國際關係，台灣人也跟著建立國家觀念，也就是一般人所說的「天然獨」。



台灣曾受到日本殖民統治，可是台灣人卻不仇視日本，反而與日本人建立深厚的感情，多數台灣人寧可當日本人也不願意當中國人。圖／總統府，資料照