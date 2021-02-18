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每日國際焦點

第七艦隊所屬拉塞爾號驅逐艦17日駛近南沙群島。美軍南海動作頻頻顯示拜登政府並未改變川普的南海軍事戰略。

美國製造業產值1月增加1%，超過市場預期，動能不受半導體缺貨影響。美國生產物價指數1月成長1.3%，為2009年12月以來最高數字，顯現通膨跡象。

美國白宮發言人表示與沙國關係將調整，美國將直接聯繫沙國國王，而非王儲穆罕默德·本·沙爾曼。沙國大多數重要事務已都交由王儲決定，川普時代主要與王儲合作，安排沙國與卡達和好，以及以色列與阿拉伯國家關係正常化等重大進展。王儲在國際關係上採取強硬策略，拜登則傾向對話。拜登並譴責王儲的人權紀錄，包括主導於土國殺害記者等。拜登意圖跳過實質統治者王儲，將使美沙關係陷入尷尬。

以色列通過購買24~25架洛克西德馬丁F35戰機、4架波音KC-46空中加油機與大量彈藥。若美方也同意，將是拜登時代首起對以色列軍售，雖然該起軍售開始洽談時間在川普任內。

美國

第七艦隊所屬拉塞爾號驅逐艦17日駛近南沙群島。美軍南海動作頻頻顯示拜登政府並未改變川普的南海軍事戰略。

總統拜登表示中國將為侵害人權付出代價。

中國

與印度達成協議後，衛星照片顯示解放軍撤離中印邊界。

17日山東煙臺招遠市夏甸鎮曹家窪金礦設備檢修時起火造成6死。

印尼

工商總會提出企業可向政府購買所取得的疫苗，為員工施打，已有4,000家企業加入，大多為紡織廠，企業期待若順利運作，可快速復工，印尼政府則期望借助民間力量提升施打疫苗速度。印尼疫情相當嚴重，已有123萬人感染，3.36萬死。

緬甸

抗爭者故意讓汽車拋錨，阻塞交通，希望阻礙軍警調度。

泰國

反對運動以Clubhouse為工具，泰國政府警告用戶勿違反法律。

印度

調查顯示將近3億人已經感染後獲得免疫力，疫情將逐漸下降。

孟買法院允許保釋Disha Ravi，Disha Ravi為瑞典氣候運動人士葛瑞妲好友，協助葛瑞妲發表支持印度農民抗爭言論，因而遭印度政府逮捕。

澳洲

維多利亞省5天封鎖於17日結束，澳洲網球公開賽將接受觀眾，但人數將減半。

柬埔寨

採用中國式的網路長城來控制言論。

俄羅斯

表示在北高加索逮捕19名伊斯蘭民兵，阻止恐怖攻擊。

英國

首相強生計畫5個月之內解封重啟英國經濟。英國已經為1,560萬人施打第一劑疫苗，54.6萬人已經施打第二劑，預計8~9月將可為大多數成人施打兩劑完成。

向聯合國安理會提案，呼籲衝突地區停火以利疫苗施打。

菲利浦親王住院，並非染疫。

法國

國民議會16日立法通過法律禁止宗教強迫婚姻、處女檢驗、嚴格限制宗教學校、調查宗教組織、網路宗較激進分子，雖未指明哪個宗教，但主要針對法國伊斯蘭社區。法國伊斯蘭人口有500萬人。

德國

美國白宮發言人表示拜登認為德國直通俄國的北溪二號天然氣管線對歐洲是個壞主意，將決定是否制裁德國與俄國。

歐盟

認為檢測出變種病毒是重要任務，將投資7,500萬歐元發展針對變種病毒的檢驗，再提供1.5億歐元提升對變種病毒的研究。事實上變種病毒雖然傳染力較強，但就目前觀察，重症率及死亡率並未較強。

荷蘭

疫苗政策規劃嚴重錯誤，4成疫苗都在儲存狀態，而非打到國民身上。荷蘭6日才開始施打疫苗。因預設所購買的疫苗不需要冷鏈輸送，缺乏冷鏈運輸疫苗，導致有40萬劑疫苗處於儲存狀態動彈不得，至1月29日僅使用28.5%，至2月14日也僅使用所收到百萬劑之中的57%，使得荷蘭在施打速度已經很慢的歐盟中名列倒數。這是因為政治上接近3月大選產生的領導混亂，醫療體系從未規劃如何因應國家級的醫療問題，以及嚴重IT問題，加入長照機構施打數字後，一口氣增加10萬人施打，卻發現17,550人被重複計算。

西班牙

以歌詞不當逮捕饒舌歌手巴勃羅·哈塞爾後，巴塞隆納數千人抗爭，要求釋放巴勃羅以尊重言論自由。

希望推出疫苗護照後能讓夏季有大量英國觀光客前來。

捷克

總理請求歐盟協調要德國放寬邊境管制以紓解物流瓶頸。

美國

製造業產值1月增加1%，超過市場預期，動能不受半導體缺貨影響。

美國生產物價指數1月成長1.3%，為2009年12月以來最高數字，顯現通膨跡象。

沙烏地阿拉伯

美國白宮發言人表示與沙國關係將調整，美國將直接聯繫沙國國王，而非王儲穆罕默德·本·沙爾曼。沙國大多數重要事務已都交由王儲決定，川普時代主要與王儲合作，安排沙國與卡達和好，已及以色列與阿拉伯國家關係正常化等重大進展。王儲在國際關係上採取強硬策略，拜登則傾向對話。拜登並譴責王儲的人權紀錄，包括主導於土國殺害記者等。拜登意圖跳過實質統治者王儲，將使美沙關係陷入尷尬。

以色列

通過購買24~25架洛克西德馬丁F35戰機、4架波音KC-46空中加油機與大量彈藥。若美方也同意，將是拜登時代首起對以色列軍售，雖然該起軍售開始洽談時間在川普任內。

伊拉克

15日發生美軍遭襲後，17日英、法、德、義、美國外長共同譴責攻擊行為。美國國務卿並與伊拉克總理通話討論查出主謀。

美國向聯合國表示伊拉克大選前必須清除伊朗的影響。

伊朗

向國際原子能總署表示一周內就會大幅縮減與其配合程度。

埃及

計畫在利比亞首都的黎波里重開大使館，並於班加西設立分館。埃及與阿聯原本支持班加西的利比亞國民軍，而非的黎波里的民族團結政府。使館於2014年二次內戰中關閉。支持民族團結政府的土耳其則已於2017年重開大使館。

阿富汗

整個冬季衝突急遽升溫，阿富汗政府預期春季戰事將會更加劇烈，和談瀕臨崩潰。

蘇丹

召回駐衣索比亞大使以詢問兩國關係發展。

阿拉伯聯合大公國

解除波音737MAX禁航禁令。

奈及利亞

17日凌晨2點尼日州卡加拉發生槍手入侵政府科學中學，殺害1學生，綁架27人。尼日州長緊急關閉附近其他學校。奈及利亞總統派出軍警高層協調救援行動。

巴勒斯坦

加薩走廊取得第一批疫苗。

福和會官方網頁：www.fratwn.org