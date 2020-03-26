川普和拜登民調逐漸拉近，如果川普沒有在控制瘟疫上下猛藥，年底的大選，川普是否失掉政權，就要看川普在拉抬經濟，減少人命損失的作為上，能否被美國公民認可了。圖/取自白宮網站

武漢肺炎橫行，不只考驗習近平政權的穩定，也在考驗川普能否扮演一位所謂戰爭時期的總統角色，如今，美國總統川普面對兩種危機，這兩種危機交互影響，也關係川普是否可以順利連任，瘟疫危機和經濟危機雙雙侵襲下，美國中產階級生活已經一團亂，估計；第二季失業來到30%，聯準會雖然宣布美元無量寬鬆政策，存款利息降到0，但是，指數僅僅一天反彈，並沒有挽回投資人信心，服務業PMI來到38%，CDC預估，美國疫情滑落時間會拖到8月下旬，但是全球疫情消失可能是明年春天，疫苗問世。

中產階級生活因為失業而改變，民間企業受波及，已經無法避免，經濟全面衰退，底層人民更不用講，一個世界公認的強國，整個醫療體系正接受嚴酷考驗，現在，15個洲宣布封關，舉國一半人口已經被禁足，紐約州長大喊；呼吸器不夠用會死更多人。

美國確診人口在23日統計；已經跳到全球第三，危險程度超過流感，更危險的是；瘟疫擴散正在打擊30年來，資本主義所建構的全球化，沒有一個國家可以從這場瘟疫幸免於難，這是美國歷史上最嚴重的危機，逼得川普大筆一揮，兩兆美金投入抗災救市，但是，股匯市看來不容樂觀，華爾街分析師認為；這一次的瘟疫打擊，所造成的蕭條，勝過2008年金融風暴，也勝過1929年的大蕭條。

1929年的蕭條，也稱為資本主義經濟大恐慌，情況和最近美國股市表現相當雷同，溶斷無量下跌，從1929年到1933年，美國經濟崩盤後，歐洲同樣被拖累，歷史上稱呼這一次的經濟蕭條為柯立茲繁榮假象，第一次世界大戰結束，歐陸各國百業受創，唯獨美國在柯立茲總統帶領下，開始走向繁榮，歐洲各國也必須依靠美國重新建設，但是，巴黎和約卻使戰敗的德國因為龐大債務，陷入痛苦境地，如果沒有美國支撐，德國在歐洲早被戰勝國分割，但是，美國的假象繁榮在1929年10月胡佛就職後，突然出現股市崩盤，投資人哀鴻遍野，根據統計，從1929年到1933年，四年下來美國失業人口來到1500萬，有700萬人飢餓和疾病死亡，全世界開始質疑資本主義制度，必須仰賴美國借款的德國頓時失去依賴，馬克貶值到一美元兌換兩百萬馬克，德國玩了，歐洲國家也完了，因為，蘇聯實施計畫經濟，沒有因為股市崩盤被拖累，受到最嚴重波及的德國社會，富有的猶太人成為德國人攻擊對象，也因此，促成德國像法西斯靠攏，納粹黨崛起，直接造成第二次世界大戰。

經濟政策及人命損傷攸關川普政權

武漢瘟疫正在打擊全球經濟，首當其衝是能源業，就算俄羅斯和OPEC商量，企圖減產阻擋原油價格崩跌，但是，布蘭特石油交易價格還是下探20美元，與最高油價的120美金，整整減少100美元，其次是用油量最大的航空業，緊接著就是郵輪事業，第四才是私募基金，目前，富者的財富正在快速縮手，前天，巴菲特說；他在股市已經失掉2，3兆美金，經濟學家估算；美國會丟掉500萬工作，如果疫情無法平息，失業率將會攀高。

3月22日，共和黨所提的刺激經濟方案兩兆美金，在參議院被民主黨擋下，47比47票，沒有到達60票門檻，民主黨認為提案中並未對瘟疫的直接受害者提供協助，但是，兩黨經過折衝，3月25日已經通過該案，對川普來說是一大助力。

川普在年初，武漢瘟疫剛爆發時，受到習近平的話語影響，認為武漢瘟疫可防可控，所以，1月3日，中共外交部第一次通知美國政府有關武漢肺炎的事件，川普政府表達願意協助的態度，但是，卻被中共拒絕，後來，川普和習近平通電話，習近平也認為以中國本身能力，就可以處理，也因此，川普相信中共既然可以處理，問題就不會太嚴重，所以對CDC專業的報告，反而疏忽了，過了三星期，1月23日，武漢封城，還有500萬人離開武漢流闖全球，散播病毒，美國才感到事態嚴重，緊急撤離武漢外館，現在，美國左派媒體就抓著這個議題敲打川普，指責川普不相信自己的專家，卻相信習近平，如今搞到事態嚴重，甚至，川普在上任後削減CDC預算，也被抖出來，民調支持率下降了5%，這也是為甚麼川普暴跳如雷的原因，好朋友習近平所說的可防可控，耍了他，現在還倒打一巴掌。

現在倒好，放毒的中國，迫不及待向全世界宣布明天一片大好，美國以及西方國家卻在瘟疫苦海中煎熬。

川普民調一直維持45%上下，估計；民主黨可能出馬角逐者，應該是拜登無疑，本來，美國與論並不看好拜登的實力，但是，他把熊貓派本質隱匿起來，反而贏過桑德斯，如今瘟疫一來，搞亂選舉，如今，川普和拜登民調逐漸拉近，如果川普沒有在控制瘟疫上下猛藥，年底的大選，川普是否失掉政權，就要看川普在拉抬經濟，減少人命損失的作為上，能否被美國公民認可了。