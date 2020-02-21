中國武漢肺炎疫情燒到監獄，山東省任城監獄發生新冠肺炎疫情，有207確診。圖/擷取自flickr,示意圖，非山東任城監獄

中國武漢肺炎疫情不僅蔓延至共軍，現在也燒到監獄。根據人民網今天報導，從山東省政府召開的新聞發佈會上獲悉，山東省任城監獄發生新冠肺炎疫情，截至2月20日24時，確診病例207例，其中，監獄員警7例，受刑人200例。因為任城監獄疫情防控不力，山東省委常委會會議研究決定，免去省司法廳黨委書記等18位相關人員的職務。

人民網稱，2月初，位於濟甯市的任城監獄個別管教人員出現咳嗽症狀。2月12日下午，該監獄一封閉值班幹警因咳嗽到醫院就診被隔離收治，13日22時經核酸檢測後診斷為新冠肺炎確診病例；同日18時，該監獄一封閉備勤員警經檢測後診斷為確診病例。2月13日23時，山東省委、省政府接到報告後，迅即組織有關方面對相關區域進行封閉管理，全力開展排查、篩查、隔離、救治等工作。

報導指出，中國中央政法委、司法部對任城監獄發生新冠肺炎疫情高度重視，作出具體指示並派員指導工作。2月13日晚，山東省委書記劉家義接報並立即責成省司法廳採取措施，對該獄全部人員實行醫學隔離，全力救治感染患者，防止疫情擴散蔓延。連日來，山東省委、省政府主要負責人多次召開緊急會議，聽取任城監獄新冠肺炎疫情彙報，就疫情防控作出具體安排，並多次趕赴濟寧市現場察看，調度疫情處置和病患救治等工作。

目前，山東省任城監獄疫情防控處置工作，包括全面開展篩查隔離，對密切接觸人員開展拉網式排查，並全部轉運至指定地點進行隔離。其次全力做好治療工作，成立醫療救治領導小組，調集全省專家和救護力量，制定個性化醫療救治方案，積極實施科學救治措施。不僅如此，也山東省也組建專門醫院，搶建方艙醫院。還要派出15個專項檢查組和9個督察組，分赴全省其他押犯監獄及看守所、拘留所、戒毒所、強制醫療所開展拉網式排查，消除隱患。

除此，對於監獄疫情防控不力，山東省委常委會會議研究也決定，免去省司法廳黨委書記、廳長，省監獄管理局黨委書記、第一政委解維俊，省監獄管理局黨委副書記、政委姜運華，省監獄管理局黨委委員、副局長王文傑，任城監獄黨委書記、監獄長劉葆善，任城監獄黨委副書記、政委劉勇剛，任城監獄黨委委員、副監獄長陳為甯，任城監獄黨委委員、副監獄長（試用期）鄧體賀，任城監獄黨委委員、副監獄長（試用期）房德峰的職務。