日本前首相菅直人最近出版《核災下的首相告白》清楚紀錄了當時福島核災時所面臨的危機。圖／擷自維基百科，公有領域，孫一信攝，民報合成

依3月19日自由時報A8版報導，面對8月28日登場的「重啟核四」公投，總統蔡英文昨參訪「三一一十周年東北友情特展 」前談話表示，「核四重啟」問題，儘管有很多不同說法，但有一個結論就是「沒有縣市願意承受核四，或是核廢料的風險」，並重申，核四重啟不是選項。

另3月18日報導，馬前總統指核四封存就是暫時不運轉，等時機成熟時再運轉；現在台灣缺電，藻礁問題又沒辦法解決，最好的辦法就是重啟核四，讓它能擔負起提供便宜、安全、持久電力的功能。

關於「重啟核四」議題，蔡總統與馬前總統的見解完全不同。其原因何在？本人認為主要是對於高階核廢料（用過燃料棒）的真相及危機，二人的認知不同。

2013年8月出版《廢核─給孩子安心的未來》第一百一十七頁指出，台灣用過燃料棒（按2013年7月資料合計一萬六千四百五十五束）的儲存方式，逐漸也跟台灣核電廠的高危險一樣聞名世界了，2012年2月法國〈世界報〉指出，「台灣輻射核廢料不當管理，已達可能立即發生核災的危險；運轉中三座核電廠六個爐的燃料冷卻池存放至今累積用的燃料棒，已達原本預估容量的四倍，發生意外時將導致釀成嚴重災害」。

高階核廢料安全性堪虞

依2021年2月28日資料，貯放在核一、核二、核三廠內「用過燃料棒」分別為六千一百五十束、九千四百九十二束、三千一百七十四束，合計一萬八千八百一十六束。可見這些「用過燃料棒」的貯放密度又增加了，仍高居世界第一。

在福島核災發生後，歐美矚目的是核一廠四號爐的燃料池貯放一千五百三十五束燃料棒（其中二百零四束是未使用的），如果這些燃料棒無法冷卻而熔毀、爆炸，其後果不堪想像。依最近出版《核災下的首相告白》的導讀及第45頁，也提到四號機燃料池內浸泡一千三百三十一支使用過的燃料棒，若無法冷卻，會熔毀、爆炸的危機。

想起台灣核二廠裡有九千四百九十二束用過的燃料棒，如果不幸熔毀、爆炸，全台灣將毀於瞬間，是超恐怖的，你不覺得「重啟核四」視人命如草芥嗎？

本人認為「重啟核四」公投，無法讓劇毒的高階核廢料變安全，在面對高階核廢料之處理及處置「束手無策」之際，人民要發揮智慧，力爭免於核災恐懼的自由，多加了解高階核廢料的真相及危機，勇敢地拒絕「重啟核四」吧！