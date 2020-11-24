民主就是數人頭。這次美國總統大選，川普和拜登都得到七千多萬票。可見他們把美國分裂成2半。但拜登比川普多得6百萬票。目前怎麼看，川普都無法經過司法程序證明那6百萬票是作票得來的。那是鐵的民主現實。所以，川普必敗。圖／擷自白宮flickr、bbc網站，民報合成

我希望川普選上，因為他的強硬中國政策非常正確、有效。我認為川普必然敗選，因為美國的民主政治制度有效運作200多年，穩如泰山，雖亂七八槽，但亂中有序。川普的民粹主義動搖不了制度的堅固。

我不希望拜登選上，因為他將是歐巴馬2.0，像尼克森以來的美國總統，對中國妥協、讓步，讓專制中國崛起，變成危害世界自由民主人權的Frankenstein monster（怪獸）

歐巴馬最近出版回憶錄，承認他一開始就看清楚中國共產政權的專制、野心和邪惡，但還是忍氣吞聲和北京妥協、讓步，讓專制中國坐大。柯林頓最近也發表了類似言論。都是馬後砲，空口說白話。

川普說到做到。不過，我對川普的民粹主義、菁英主義、種族主義、環保和社會政策、law and order（嚴刑峻法）、單邊和孤立主義的國際政治，並不認同。

制度強固 川普會和平交出政權

他對美國民主制度的公平、公正，提出的置疑和挑戰，更是荒腔走板。不過，我認為，他有權力提出司法訴訟，要求翻盤。我相信，他的訴訟必然失敗。我也相信，他敗訴後，雖不甘願但會接受結果，明年1月20日和平交出政權。

因為，一是美國的民主制度鞏固、堅定，必然順暢運作；二是川普的民粹旋風，雖嚴重造成美國社會的分裂，但只是「人民之間」、不是「敵我之間」的的矛盾、分裂和衝突。美國的民主制度應付川普的民粹挑戰，绰绰有餘。

沒有制度崩潰的可能性。社會學家維伯（Max Weber）的發展論，論述社會（政治）發展有3個階段，傳統、轉型到現代。 傳統社會是人治社會，講的是人際關係。現代社會是法治，講的是制度運作。之間有轉型期，常是革命（暴力或和平）推翻舊制（專制），建造新制（民主）。轉型期常出顯魅力領袖（charismatic leader），如林肯、曼德拉、甘地、毛澤東和李登輝。他們都民粹主義。

在今日民主美國，川普是時空錯誤的政治人物。

民主就是數人頭。這次美國總統大選，川普和拜登都得到7千多萬票。可見他們把美國分裂成2半。但拜登比川普多得6百萬票。目前怎麼看，川普都無法經過司法程序證明那6百萬票是作票得來的。

那是鐵的民主現實。所以，川普必敗。



作者認為，川普的民粹旋風，雖嚴重造成美國社會的分裂，但只是「人民之間」、不是「敵我之間」的矛盾、分裂和衝突。圖／擷自川普臉書