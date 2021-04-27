日前發生在桃園中壢後車站教音樂女教師詹慧玲，遇員警無緣無故盤查而拒絕，被以柔道大外割壓制在地，並強制帶回派出所，上手銬釘腳鐐，備受傷害和侮辱，最後送地檢署簡單訊問才開釋，前後已折騰九小時方恢復自由，身心甚受重創，控警濫權傷害凟職，鄭文燦市長和檢察官則強調「秉公處理，不䕶短」，但人民要卑微的問：警察有配槍，又人多勢眾，就可以不顧法令「囂擺」嗎？

此案其實並不複雜，以筆者二十多年來關心警察濫權逮捕濫上刑具經驗，可直白說，該員警又是「耍威風」心態惹禍，而在同僚和分局「官官相護」下，演出明顯侵犯人權的醜劇。記得二十多年前升格院轄市前原台中縣豐原分局員警在路邊，發現一名婦女摘兩株價值不到五元的波斯菊，即以「現行犯」逮捕帶回派出所，上手銬釘腳鐐，再送地檢處，嚇得該婦人魂飛魄散；在雲林縣，某拾荒阿婆撿了一個路邊紙箱，被告發「竊盜」，也是哭著被上手銬送地檢署；北部一家書店，員警臨檢有疑似色情刊物，用手銬將看店的女工讀生帶回派出所送法辦，嚇得痛不欲生。

「微罪不舉」 不該刁難人民

此三例，只有首例警方有認錯，警務處將豐原分局長記一大過調非主管職，理由是「訓練不足，督導不週」，惹事員警倒沒事。其餘二案似是不起訴處分，但案主已被員警「威嚇」的心身俱疲。尤其豐原路邊摘花的婦人，上手銹又釘腳鐐，好比槍擊要犯一般戒備，簡直拿大砲打小鳥，主事員警的心態已到了不可思議的地步，而警務處「懲從上起」也真是神來之筆，值得嘉許，但放過主事員警，未免有輕縱之嫌。最不可思議的是，該摘花案送地檢署已鬧的沸沸騰騰，檢察官偵查後，沒有採「微罪不舉」，反而以「加重竊盜罪」起訴，理由是婦人帶有小鏟子，有當「兇器」使用可能，故以加重竊盜罪起訴，幸得法官明查秋毫判無罪，否則真是嚴刑酷罰！

值得注意的是，以上三輕微案，主事員警都以「現行犯」逮捕，而在員警的慣性思維中，逮捕和「上手銬」是劃上等號的，甚至釘腳鐐也無不可，其實內政部在二十多年前就有頒訂「留置嫌犯使用戒具注意要點」，明白列舉各種狀況，做為手銬戒具等使用條件，最起碼是遇到反抗的因素，和雙方「力量」的對比，例如強警遇到弱婦，也就不必硬上手銬，更不用釘腳鐐了。還有身份考慮，像前總統阿扁被蔡守訓法官當庭逮捕，法警立刻上手銬，這又是「羞辱式」的舉措，而雲林縣長蘇治芬與嘉義縣長陳明文被調查站移送偵查時，也是上手銬，以前總統之尊和一縣之長，既配合約談，「上手銬」不是羞辱是什麼？

中壢詹女老師案，姑且不論法令是非曲直，但一句「這樣做很蠢」，就被認為「妨害公務」現行犯，強制逮捕，並對老弱婦女上手銬釘腳鐐，比照「江湖大盜」伺候！警察兼檢察官兼法官乎？那像一個文明國家的警察？中壢分局還引經據典，認為該地區是「治安熱區」，（有沒有依法公告實施？），詹女又辱駡員警，構成妨害公務之嫌，且不依規定到派出所查證，所以動用強制力⋯⋯等，均是依法行事！什麼跟什麼？標準的「官官相護」！只要問一句：鄭文燦市長，今天是你太太或女兒女友遇到類似衰事，你還心平氣和強調「秉公處理」而不會重視交查嗎？這不是個案，也不是特例，是整個警察教育和部分員警「心態」出了大問題，欺弱怕強，真不知羞恥和檢討！監察院還成立什麼人權委員會？你還望什麼大位？還有，新北市警局分局督察室「教官」酒醉鬧事，強徒衝分局砸電腦，明顯的「妨害公務」，卻又雙方「握手言和」，百里侯侯友宜也是問鼎大位的熱門人物，是否因樹大好乘涼，員警姿態因而「水漲船高」？

警察執法不可逾越法律

警察是執法人員，非立法人員，所以不可自訂和逾越法律，自行其是，而在法律規定及執行中，「比例原則」是個重要的衡量標準，拿大砲打小鳥，甚至殺雞用牛刀，都是不適合比例的，三個悍警對文弱女老師大外割摔柔道（還好沒有過肩摔），壓制在地上，有沒有性騷擾之潛意識？像七歲小朋友被摔成腦死，警察賠得起嗎？（還是依職務行為不罰？）而詹姓女老師被上手銬釘腳鐐，受盡羞辱，翌日返派出所控告員警，卻是一堆人噓寒問暖，何其前倨後恭也？

警察盤查並不是偵查手段，警大教授林裕順已明白指出，（大法官535號解釋亦有明示），他並痛陳盤查是為澄清可疑原因，而非立法上的「為查明人民身份」，立法意旨不明，導致後續規範紊亂，如今除迅修法外，警政機關所説「加強教育訓練」已十數年了，至今仍存在「你在瞄我」丶「我沒看過你」丶「配合的話，一丶二分鐘就解決了」（這句話也可以對被性侵的人講啊！）幼稚的執法意識中，執政黨完全執政，也要完全負責啊！