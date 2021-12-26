那些沉重無法說出口的照顧身心壓力

自從進入失智症個案管理師的領域後，每天身邊圍繞著許多不同類型的失智症照顧者，這些不同類型的失智症照顧者有個很大的共同點是「照顧壓力負荷大」，覺得自己在照顧失智的家人快喘不過氣，每次諮詢照顧者時，他們眼神流漏著無助的眼神，有氣無力地無奈地描述照顧上的困境和壓力多麼緊繃。

身為失智症個案管理師的我，主要針對照顧者目前的照護狀況進行諮詢和提供適合照顧者的資源協助外，更在諮詢過程中，感受到照顧者的情緒隨著談及照顧的歷程而有所起伏。大多數照顧者們談到對病人的照護多半感到無所適從或被病人語言或肢體攻擊等各式各樣的照顧壓力，以及日常生活中甚少有可宣洩情緒和情緒支持的管道，導致在長期忍耐下照顧者心理壓力負荷日益漸增外，也伴隨著身體和心理健康出現危機。

每當與照顧者們諮詢的當下，時常感受到照顧者於照顧失智症者的心理歷程中的艱辛與疲累，龐大的照顧壓力影響心理壓力影響生活品質，甚至有一部份的照顧者也因此累出病來，但又礙於現實層面的考量，無法予以自己放鬆或喘息的機會，最常見的照顧壓力的傾訴，首當其衝為直接影響的經濟層面，若照顧者累倒了，家裡的經濟該如何是好，經濟的負擔對照顧者來說，是躲也躲不了的問題；其次是在照顧失智症病人中會遇到的行為精神症狀照護困難，讓照顧者感到手足無措和備感壓力；再來是照顧責任與人力分不均問題，多數失智症照顧者白天需上班，若家人彼此之間的協調照顧分配不順利，或是部分家人對於照顧病人採不予理會的態度，也會讓照顧者感到心有餘而力不足的情況發生，而其他因素像是病程變化、家庭角色的轉換與衝突，照顧心力的耗損、無法接受家人生病的事實和照顧體力耗損等因素，都是會讓照顧者在照顧歷程中最真實的問題，但可能礙於其他因素考量無法說出口，並讓照顧者感到身心疲乏。

失智症照顧者的身心壓力需要被看見

上述提到為照顧者們較常遇到的照顧困難，而這些困難也讓大多數的照顧們身心面臨危機，加上目前在這世代下的失智症照顧者們極大部份為台灣中年世代的中年人，上有父母、下有子女。當父母確診失智那一刻起，便開始逐漸面臨長期照顧壓力和責任，使得讓這群中年世代的照顧者們更加心力憔悴，而處在失智症照護第一線的我，看到此現象，不禁思考身為失智症個管師，除了提供諮詢和相對應的資源協助外，也希望在有限的時間內協助照顧者們一步一步看見自己在照顧上的情緒，但大多數的照顧者們對於自身的照顧壓力和情緒較為壓抑，更看有一部份照顧者們會認為目前尚無需要其他資源的協助或是不覺得自己有需要外界的資源協助和幫忙，另一部份的照顧者則是詳盡地陳述病人的生活樣貌，並透露出自己在照顧過程中感到身心壓力，甚至在對話中發出「我撐不下去」、「我不曉得還能怎麼做」或「我自己也生病了」等求救訊號，這些訊號的背後更是伴隨著在照顧上的焦慮和憂鬱的情緒，也因此讓照顧者的身心狀態開始出現問題，使照顧者們身心狀態雪上加霜。

照顧好自己是一輩子的功課

承上述，照顧者的照顧狀態，若從生理、心理和社會的角度來看，生理和心理會相互影響，壓力、情緒的調適對於維持照顧者的良好身心狀態是相當重要的，若能協尋相關資源求助幫忙，或是找到適合的自我照顧方法，否則很可能還沒照顧好病人，照顧者自己就先倒下，況且在照顧歷程中，照顧者所經歷到的情緒相當複雜，這與涉及到的照顧面向、病病變化、自我情緒調適等因素相互牽扯，種種的因素都有可能讓照顧者們感到身心俱疲，進而影響身心健康是否能穩定的發展。

要如何照顧好自己這件事，說難也不難，說簡單也不簡單，在目前失智症的照護資源系統已逐漸發展成熟，在這之中有著許多的照護資源能讓照顧者使用，但重要的是回到照顧者自己，當自己願意開始嘗試做些讓自己可以休息、放鬆的事情時，其實就已經在照顧自己的路上了。

可能看到這裡，或許身為讀者的你會問「什麼是照顧好自己？」，我時常在諮詢的結尾跟照顧者說：「請您好好照顧好自己，哪怕是給自己一杯茶的時間都好，重要的是練習找到適合自己喘息放鬆的方式，讓自己休息，而當自己把自己照顧好了，才會有力量繼續再往前走。」

1.照顧好他人的首要修件是先照顧好自己。

2.若自己無法有好的照護心態和心情，被照護者也會感覺到照顧者的情緒。

3.角色轉換和家人間固有的印象和關係，常是失智照護上最困難和最需要被改變的的部分。放下之前的固有印象，好好重新理解失智者過去的經驗如何發展成現在的他/她和現在的自己，可能是解決壓力的解方之一。

4.失智者到後期可能無法瞭解照顧者的話語，但仍能感受到照護者的表情、肢體語言和情緒。

——王培寧（失智治療及研究中心主任）提供

※本文轉載自： 元氣網醫病平台

文章屬作者個人意見，文責歸屬作者，本報提供意見交流平台，不代表本報立場。