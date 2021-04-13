美國海軍羅斯福號航母戰鬥群（TRCSG）近日再度進入南中國海，進行例行作業。中國海軍遼寧艦航母編隊也在這片海域進行訓練。兩國軍艦齊聚南中國海並進行頻繁作業似乎顯示著該地區緊張局勢加劇。

美國和菲律賓星期一（4月12日）啟動為期兩週的2021年度「肩並肩」（Balikatan drills）聯合軍事演習。

由於新冠疫情，今年的演習將在嚴格遵守衛生規程的情況下進行。菲律賓軍方將有約736人參與，美軍方面將有約225人參與。

菲律賓副防長塞薩爾∙亞諾（Cesar Yano）表示，通過今年「肩並肩」演習，「我們重振了菲律賓和美國之間的友誼、夥伴和聯盟關係，這是一種建立在我們共同支持和平、安全和國家間合作歷史基礎上的雙邊關係」。

美國海軍陸戰隊的布郎克上校（Col. Aaron Brunk）也提到了聯合軍演的重要性。他說：「我非常榮幸今天來到這裡，與我們的菲律賓盟友和朋友並肩站在一起。通過共同訓練，我們的軍隊相互幫助，相互加強。希望這次演習和今後幾週的經歷能加強我們的伙伴關係和友誼。」

之前，大約200多搜中國漁船聚集在惠特森礁（Whitson Reef，中國稱牛軛礁）引發了菲律賓方面的擔憂。惠特森礁位於菲律賓專屬經濟區之內。

《紐約時報》報導說，讓大量漁船停在有爭議水域是中國的新策略，中國這樣做是要實現通過外交或國際法無法實現的目標，而且在某種程度上，這種做法似乎是有效的。

報導還援引戰略與國際研究中心（CSIS）亞洲海事透明度倡議負責人格里格·波林（Greg Poling）的話說：「北京很清楚地認為，如果在足夠長時間裡用足夠脅迫和壓力，它就能把東南亞人擠出去。」

南中國海蘊藏著豐富的漁業、航道資源和海底化石燃料儲備。中國、菲律賓、馬來西亞、文萊、台灣和越南均是這片海域的全部或部分主權聲索國。

中國政府聲稱這片海域有90%都在其管轄之下，並援引歷史使用記錄來支持這一說法。中國近年來不斷在這片爭議海域中填海造島，甚至還在其中一些小島上部署了軍事裝備。

中國在南中國海域進行軍演並頻頻派遣船隻通過，也促使美國派遣軍艦前往這片海域。美國海軍上星期證實，羅斯福號航母戰鬥群（TRCSG）已在4月4日再次進入南中國海，進行例行作業。

美軍對中共進行「認知戰」

美國海軍上週末發布了一張4月4日於南中國海域拍攝的照片。在這張照片裡，馬斯廷號驅逐艦（DDG-89）的艦長羅伯特·布里格斯中校（Robert J Briggs）與副艦長理查德·斯萊中校（Richard D Slye）正從導航室外監視遼寧號航母。

據中央社報導，台灣國防部智庫、國防安全研究院學者蘇紫雲和前海軍新江軍艦艦長、海軍官校軍事學科部教官呂禮詩認為，美軍此舉是對中共進行「認知戰」，呂禮詩認為，依隊形觀察，遼寧艦目前並不具備威脅，共軍戰力仍有待強化。

報導援引蘇紫雲的話說，美軍對外公佈監控共軍的照片是為了「凸顯美軍並不將遼寧艦的戰力放在心上，這也是這張照片想透露的弦外之音」。

中央社還報導說，呂禮詩認為過去大家對於「認知戰」的印像都是俄羅斯、中共等集權國家針對西方民主國家而來，但美軍的這張照片代表美國正在對中國進行認知作戰。

另據香港《南華早報》報導，加拿大軍事雜誌《漢和防務評論》（Kanwa Defence Review）總編輯張毅弘（Andrei Chang）認為，這張照片是「對解放軍的警告」，表明美國已全面了解遼寧艦航母編隊的情況。

美中軍艦台灣海峽作業

中共近日還頻繁在南中國海東北區域的台灣海峽進行活動，引發了國際社會的高度關注。遼寧號航母編隊日前更是台灣周邊海域進行訓練，中國海軍宣稱，將會按計劃常態組織類似的演訓活動。

就在台海局勢緊張之際，美國約翰·S·麥凱恩號驅逐艦（DDG-56）上星期「例行」通過台灣海峽，美國海軍在一份聲明中說：「這艘船通過台灣海峽表明了美國對自由開放的印太的承諾。美軍將繼續在國際法允許的任何地方飛行、航行和作業。」

《新聞周刊》（Newsweek）曾報導說，有分析人士認為美軍穿航台灣海峽是一個信號，表明在台灣和日本等國越來越擔心北京方面的軍事擴張之際，拜登總統熱衷於強調地區安全與穩定。