拜登講：我是講（台灣獨立）是怹（台灣人）著決定，呣是阮（美國決定），阮（美國）並無在鼓舞（台灣）獨立。（I said that they have to decide -- Taiwan, not us. We are not encouraging independence.）拜登繼續講：咱講逐清楚，咱支持《台灣關係法》，著是按呢而已。（We made very clear we support the Taiwan Act, and that's it.）。圖／擷自公視新聞影片

美國總統拜登和支那共產黨綁匪頭目習近平，11月15透過網路影視會談了後，支共綁匪的中央電視台隨時播出：拜登向習近平確認，美國祙支持台灣獨立。事實上，在3點半鐘的會談中，拜登並無彼種言語表示，只是照過去既定的文字公式，宣示美國對台灣的立場。中央電視台真無格，片面亂做解釋欺騙支那人民。

拜登隔日飛去新英格蘭，主持一個重建計畫開工，並宣揚伊最近簽字的一條基礎建設法案。在機場有記者問著有關支共央視報導的代誌，拜登應講：我是講（台灣獨立）是怹（台灣人）著決定，呣是阮（美國決定），阮（美國）並無在鼓舞（台灣）獨立。（I said that they have to decide -- Taiwan, not us. We are not encouraging independence.）拜登繼續講：咱講逐清楚，咱支持《台灣關係法》，著是按呢而已。（We made very clear we support the Taiwan Act, and that's it.）

其實，拜登表示的台灣立場確實是美國一貫的立場。只是，過去的美國政府高層祙講出彼句「台灣獨立是台灣人自己著決定」，因為嘿著是美國總統威爾遜所提倡的「民族自決原則」。每一個追求獨立建國的民族，自己著高舉這個原則並勇敢去實踐，根本無需要任何其他國家批准。

「拜習會」才過一日，拜登著破例公開表明：台灣獨立是台灣人自己著決定，呣是美國。顯然是給習近平搧喙䫌。支共綁匪的擴張主義和派軍機對台灣耀武揚威，製造台灣海峽的無穩定情勢，予文明社會真討厭。拜登可能著是祙爽，才會講一個國際法的常識，予支共綁匪歹呷歹睏。支共綁匪野蠻的結局，著是毛澤東所講的「搬石頭砸自己的腳」。

拜登的話嘛仝款給騙仙仔蔡英文反民族立場搧喙䫌。蔡英文反動集團惡質製造所謂「急獨」，煽動民粹分裂台灣人，打擊台灣民族獨立運動，借「維持現狀」欺騙戇台灣人，忍受外來非法的假「支那民國」民族壓迫體制，公然破壞「正名制憲」追求邁向台灣獨立的運動。

11月17，拄好是1989年捷克「絲絨革命」（Velvet Revolution）推翻共產黨專制統治，開始發動的日子。當日，青年學生分別在布拉格（Prague）和布拉迪斯拉瓦（Bratislava）和平示威，紀念1939年納粹鎮壓布拉格大學的事件。結果，共產黨政府出動警察採取暴力鎮壓，勇敢的學生拍死呣退，示威訴求提升到要求共產黨落台，激發了社會各階層加入示威隊伍，到11月20布拉格市中心已經聚集了50萬示威群眾。無法度控制局面的共產黨政府頭人，隨人顧性命，自11月24開始主動宣布落台，到11月28宣布總辭。12月初10新的民主政府成立，12月29出名的異議作家哈維爾（Václav Havel）被推選做總統。

絲絨革命予咱不得不回想，2014年3月18台灣青年學生發動的太陽花起義，佔領立法院，帶動台灣人反支那黨親支共綁匪的熱烈情緒。彼個行動引起國際媒體高度注目，有國際政論家定位嘿是台灣新民族主義的興起。3月23學生和支持民眾閣佔領行政院，隔日馬英九赤藍集團動用鎮暴警察，血腥驅離學生和群眾，奪回行政院。3月30抗議323警察暴行的民眾，50萬人行上街頭，聲援太陽花起義。

咱若比較太陽花起義和絲絨革命，其實，330的50萬群眾會是台灣獨立革命沖破假「支那民國」的大海湧，台灣人在2014早著應該獨立建國。真可惜，當時的決策小組缺乏革命知識，閣無清楚的台灣民族主義理念，祙曉運用50萬群眾遐大的動力。

今，美國總統拜登已經清楚向國際社會講明：台灣按怎獨立是台灣人決定。我呼籲台灣青年學生和有志建國的群眾，認真學習革命理論和台灣民族主義。若是台灣管理當局繼續堅持反動反民族立場，繼續破壞「正名制憲、公投獨立」，50萬拒絕予支共綁匪併吞的台灣人，緊慢會閣行上街頭示威，彼時咱才有夠額的知識和意志，建立真正台灣人新閣獨立的國家。