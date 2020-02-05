經過鍥而不捨地尋找考證，作者拿到他三舅的軍籍與死亡證明。他是戰病死於索羅門群島，日本政府奉祀於靖國神社，是日本政府神社名冊所列25萬忠魂之一。圖／取自陳順勝臉書

這文章獻給包括我三舅的台灣老兵，他們一樣「為國」犧牲，卻得不到榮民身份，也不能進台灣的忠烈祠，許多魂斷海外，幸運的還能在日本的靖國神社奉祀，家人卻不知道，沒台灣家人祭拜。這是我三舅戰病死南洋，我們最近找到他靈魂的歸宿，可憐的其他台灣老兵，更多人沒有那麼幸運，可以找到他們的靈魂跟真正的故事！

春節前後，我們林邊陳家第三代先後有兩場喜事，我爸媽以下的三代共有200多位成員，部分在喜宴上齊聚一堂，我特別向大家報告我對三舅以日本的台灣老兵身份，戰病死南洋75年的考證結果，讓魂兮歸來有望，大家都很高興。這個故事牽涉屏東陳家與李家，還有新竹宆林的李家兩地兩家族，我會把最後報告分送給他們。

我先謝謝我的考證一路走來，協助我考證的台灣人與日本人，沒有他（她）們的協助與提供寶貴的資料，甚至於把寶貴的歷史資料直接送給我，我根本無法完成此項考證，在此感謝。

起先以爲三舅是在日本軍艦上從海南島要到馬尼拉的外海被美軍轟炸沈船死亡。75年後，經過我鍥而不捨地尋找考證，終於真相大白，我拿到他的軍籍與死亡證明。他是戰病死於索羅門群島，日本政府奉祀於靖國神社，是日本政府神社名冊所列25萬忠魂之一，最近我還特地前往祭拜。

後來我從第二次世界大戰，戰況劇烈的太平洋戰爭，其中慘烈的系列索羅門群島之役，日本與澳大利亞戰役紀錄，從日期與戰役名稱，那時間我也找到剛好登陸坦克可能是打傷我三舅的登錄澳軍。

「震撼的一天戰爭與和平紀念公園與主題館」

～今天找到戰死南洋的日本兵三舅的確切資料，三舅魂兮歸來～

而後我開始調查我三舅的死因，最後我寫了：「模擬太平洋戰爭犧牲的台灣老兵」我的三舅就在1944年10月13日戰病死。我找到當時進攻布干維爾島的勝利盟軍、他們進攻的坦克、與跟隨坦克的士兵，他們那天應該是打傷我三舅的軍人，當時日軍已被圍困，生活在流行瘧疾的惡劣環境。

我先找到盟軍的影像資料，日本友人也開始提供日方的資料，2019年10月5日我親自到東京靖國神社，把這些模擬情節相片置換為三舅考證到直接的影像紀錄，告慰他在天之靈。

模擬太平洋戰爭犧牲的台灣老兵

「親自到東京靖國神社御靈祭拜三舅」終於在台灣第七代總督明石垣太郎顯彰會副理事長、歷任四任朝霞市議議長的高橋安喜夫先生，與東京日台交流會代表理事和合惠美女士陪同下，進入靖國神社祭祀我三舅。如果沒有正式的受難軍籍與遺族身份，是不會獲准進入的，獲准參拜者貼標誌識別。陪同兩位老東京，告訴我他們是第一次進入靖國神社祭祀廳的。



要有正式的受難軍籍與遺族身份才能獲准進入靖國神社祭祀廳參拜。圖／取自陳順勝臉書