前國安會秘書長丁渝洲1944出世在四川重慶，台灣鳳山陸軍官校畢業，升到二級上將退役的一個赤藍將領。1月11在伊的《政戰風雲路》新冊發表會，強調：政戰工作的對象是「人」，核心工作著是「征服人心」。果然，伊逐認真想要「征服台灣人追求台灣獨立的決心」，想要押台灣人著和赤藍人仝款，認同用支那擴張主義偽裝的、虛假的支那民族主義。

就新聞所報導，伊在發表會提著關係「美國介入台海衝突的4大風險」：一、台灣主權是支共綁匪上核心的國家利益，完全無妥協的空間，總是台灣對美國的價值，評估隨時勢在變化，無確定性；二、支共綁匪軍武快速增長，美國已經失去原本在台海的絕對優勢；三、支共綁匪會不惜一切維護「主權和領土完整」，付出偌濟傷亡攏敢，總是美國社會無非戰不可的催逼道理；四、支那人民已經產生反美的情緒，美、支若爆發衝突，會成做支共綁匪上有力的後盾。

丁渝洲的觀點，除了第二項有目前各方較接受的客觀事實基礎，其他三項攏是基於赤藍反台獨意識形態所編造的「心戰」觀點，這寡觀點是有意或真正出自無知，附和長久來支共綁匪和支那黨雙方協力誤導、恐嚇台灣民眾，以壓制實質的台灣獨立運動，予假「支那民國」繼續在法理上綁架台灣人做支那人。支共綁匪的階段性目的是等待有夠柴燃滾台灣這鼎水，赤藍權貴和台籍買辦政客則投機維護既得利益，甚至為未來「併吞台灣」鋪路討功勞。

支共綁匪只有共產黨領導階層的核心利益，無所謂支那的核心國家利益。在支共的發展歷史過程，毛澤東和周恩來等黨的領導者，攏曾經在無受威脅的情況下，表示支持台灣作為獨立國家。所以，支共綁匪是呣是真正對台灣獨立無妥協的空間，和美國對台灣價值的評估會隨時勢變化仝款。既然過去黨的領導者會有公開支持台灣獨立的立場，現在大聲吼「維護主權和領土完整」，不過是出自野心一時風一時船的㑃霸口號。

真濟在華府智庫的專業人員，攏心內有數，知影支共綁匪無重視尊嚴價值，在談判或議論中，妄想「騙」贏較大的利益，常常過度椪風實力和堅持無現實基礎的立場，增加雙方解決問題無必要的困難，往往顛倒予人看破腳手，害自己失氣，無影會當騙過手。反台灣獨立的赤藍權貴，尤其是黃埔降將集團，攏不斷讚聲支共綁匪若像在賊仔市的黑白吼價數，台灣人著給嘿當作是狗仔吠火車，用較踏實地推動廢除假「支那民國」的國家正常化，來展示台灣民族獨立建國的決心。

第四點愈好笑，丁渝洲若像在暗示支那人民可以左右支共綁匪的政策和決定，事實是：支共綁匪專權駛弄民眾，呣是以人民做靠山聽人民指揮。暫且祙論支那人反美是呣是事實，準作若美國介入台海衝突，基本上是一場反支那圍堵封鎖或海空攻擊台灣的戰爭，呣是像過去日支戰爭，日本進軍支那佔領支那人家園的戰爭。尤其未來支共綁匪若發動台海戰爭，根本無過去韓戰時代人海戰術的戰場。所以，丁渝洲講「有反美人民做後盾」，是在替走暗路的支共綁匪呼噓仔壯膽嗎？

在支共綁匪極權統治下的專制社會，支共黨頭目今仔日若向支那人民宣示：台灣無屬支那，支那支持台灣獨立！明仔載，支那人民著隨時改吼：祝福台灣獨立萬歲，台海和平萬歲！所以，台灣人著堅持台灣民族主義，努力開創有利推動台灣獨立的內外環境，拋棄假「支那民國」和支那主權的糾纏和擾亂，予支共綁匪知影台灣獨立是無可能阻擋的台海現實，放棄併吞台灣維護台海和平才是支共綁匪穩固自己政權的核心利益。

丁渝洲企圖征服台灣人的心戰言論，再度警告咱：祙當予赤藍權貴繼續壟斷台灣的國防和國安，鳳山陸軍官校應該培育敢為台灣獨立建國奮鬥、犧牲的「泰源精神」，剷除偷渡「國軍、共軍攏是支那軍，兩岸一家親」的所謂「黃埔精神」。按呢，台灣軍隊和國安組織才可能徹底台灣化，「自己國家自己救」才真正有現實的執行基礎！



「泰源起義」是發生於1970年代的武裝台獨運動。圖為2020年「泰源五烈士成仁五十週年紀念會」活動海報。民報資料照