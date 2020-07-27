1996年12月19日發生的太極門冤案，經過了24年，迄今尚未了結。昨天下午在暴雨中數百人走上台北車站附近街頭，呼喊「法稅真改革、良心救台灣」口號，接著晚上在凱道舉辦大型集會，引入矚目。

一位退休法學教授研究太極門冤案，指出該案為政治整肅案件，不幸卻發生在民主法治的台灣，該案司法迫害（1996年12月19日〜2007年7月13日）及稅法迫害（1997年10〜12月迄今），令人心寒。

太極門稅務冤案經2018年7月26日最高行政法院107年判字第422號判決，認定太極門為氣功武術修行門派，並指出民國81年度綜合所得稅之確定判決未及審酌刑事確定無罪無稅判決結果，以及公告調查之贈與事實。2019年11月12日中區國稅局將民國80、82〜84年度課稅處分更正為零，2019年12月11日台北國稅局將民國85年度課稅處分更正為零。而留下的民國81年度綜合所得稅，目前正由法務部行政執行署強制執行中。2020年5月5日台北高等行政法院發函國稅局，認定民國81年度課稅處分應與其他年度為一致性處理，並依法撤回執行。

依照常理，太極門稅務冤案之現況，民國80年度（無稅）、民國81年度（有稅）、民國82〜85年度（無稅），根本不合行政「一致性」原則，受害人無法接受此項違法的課稅處分。為防止違法課稅處分之強制執行，恐怕帶來不可回復的損害，太極門冤案受害人過去17天群集法務部行政執行署大門口申訴陳情，未獲回應。

政府內部公文傳出，「擬請士林分署登打績效，並回饋本署（按即新竹分署）1/2，是否同意？恭請裁示。」讓人覺得行政執行署、分署官員對太極門冤案強行查封拍賣，不惜升高民怨，是否官員圖謀獎金？破壞政府形象，引人質疑。