顏振聲，1877年出生於台南，他的父親顏永成，母親洪仙河開設販仔間（清朝時期的旅店）供人住宿歇息，當時有位做珍珠買賣的女性基督徒陳氏蓮經常住在顏家的旅店，1879年顏振聲3歲時罹患出血性天花病危，陳氏蓮不斷為其禱告而後獲得痊癒，顏母洪仙河深受感動，從此虔信上帝，並帶領子女慕道。1886年顏母請託台南首位長老教會本地傳道師高長（跟隨馬雅各醫師信仰基督教成為第一批本地傳道人員）讓顏振聲寄居高家學習道理，1887年他進入長老教會中學（今長榮中學）成為第一屆畢業生。

顏振聲長榮中學畢業後，入台南神學院就讀，1894年畢業，先在新樓醫館跟隨外籍傳教士醫生金為霖學習，1897年又到彰化醫館跟隨英國來的蘭大衛醫生，協助醫療傳道的工作，是第一批接受教會醫院現代醫學訓練之後，自行開業的台籍醫生，日本政府來台後，顏振聲取得限地醫執照在台南市開設「愛育堂」。

顏振聲曾用白話字發表「南部教會醫療傳道史」，刊登於台灣教會公報（1940年6月至1941年8月）是台灣第一次有系統的醫學史作品，1942〜1944年他也曾擔任新樓醫院院長，1949年因心肌梗塞逝世，享年74歲。