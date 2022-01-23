顏振聲，1877年出生於台南，他的父親顏永成，母親洪仙河開設販仔間（清朝時期的旅店）供人住宿歇息，當時有位做珍珠買賣的女性基督徒陳氏蓮經常住在顏家的旅店，1879年顏振聲3歲時罹患出血性天花病危，陳氏蓮不斷為其禱告而後獲得痊癒，顏母洪仙河深受感動，從此虔信上帝，並帶領子女慕道。1886年顏母請託台南首位長老教會本地傳道師高長（跟隨馬雅各醫師信仰基督教成為第一批本地傳道人員）讓顏振聲寄居高家學習道理，1887年他進入長老教會中學（今長榮中學）成為第一屆畢業生。1896年顏母還提供灣裡街（善化）的住宅，給教會做禮拜堂使用，可見其為上帝奉獻的熱忱。
顏振聲長榮中學畢業後，先在教會公報社學習白話字（教會羅馬字）的印刷排版，後再入台南神學院就讀，1894年畢業，先在新樓醫館跟隨外籍傳教士醫生金為霖學習，1897年又到彰化醫館跟隨英國來的蘭大衛醫生，協助醫療傳道的工作。當時台灣尚未有醫學校的設立，顏振聲和其他跟隨外國傳教士學醫的台灣子弟，是第一批接受教會醫院現代醫學訓練之後，自行開業的台籍醫生，日本政府來台後，顏振聲取得限地醫執照在台南市開設「愛育堂」，他善於安慰病人且醫術高明，頗受民眾肯定，患者甚多，當時醫院員工就超過20人。行醫所得大多奉獻教會，他除了自己擔任太平境教會長老，出錢出力參與傳教事工，還積極參與母校長榮中學的擴建工程，擔任校舍興建委員會總幹事，對長榮中學貢獻良多。
顏振聲栽培子女教育非常成功，除了長男顏春芳是日本明治大學法務部畢業，曾任台南兩屆市議員，長媳柯明奌是台南第一代婦產科女醫師，次男顏春安是美國伊利諾州立大學化學博士，曾任上海交通大學化工系主任，三男顏春和是日本明治大學畢業，曾任台灣省律師公會理事長，四男顏春輝是公衛專家，曾任台灣戰後第一任衛生處長及衛生署長，五男顏春霖是婦產科名醫，六男顏春聯是知名牙醫師，而且女兒女婿也都是醫師，所有子女都受過良好教育，真是上帝對台灣早期基督信仰家庭美好的恩賜！
顏振聲曾用白話字發表「南部教會醫療傳道史」，刊登於台灣教會公報（1940年6月至1941年8月）是台灣第一次有系統的醫學史作品，1942〜1944年他也曾擔任新樓醫院院長，1949年因心肌梗塞逝世，享年74歲。他的「愛育堂」由長媳柯明奌及五男顏春霖接棒迄今，仍處立於台南市民權路，見證了顏氏家族對台灣醫療發展的貢獻！
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