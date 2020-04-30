一府二港三艋舺不是浪得虛名，此府就是台南府。台灣的歷史名城。去了台南，不要全到台南的熱點，可以選擇一些冷門地方。圖為玉豐芒果樹綠色隧道，取自台南市政府官網

去年年末，國外的親友來台灣旅遊，他們安排好一切行程，只要我們到台南相會即可。好多年沒有去台南了，自然想再去看看，到底過去的一府二港三艋舺不是浪得虛名，此府就是台南府。台灣的歷史名城也。

在台南玩了兩天以後，拍了很多照，因為回來正好大選時候，沒來得及寫遊記，此後又是武漢肺炎來襲，寫遊記太不適宜。不幸手機壞了，所有照片丟失，無法看圖寫字，加上一兩成的老人癡呆症，好些東西都記不住，因此幾乎放棄了寫這篇文字。

然而在清明假期後又來個五一假期，中央怕群聚感染而示警是理所當然，幾百個景點示警，遍地旅遊景點的台南自然逃不了。引發市長黃偉哲對中央「對台南有仇啊」的質疑。當然中央不會有仇，只是戒慎恐懼的提點而已。指揮官陳時中部長說，可以輕鬆些，但不要太放鬆。這話很辯證，不是一刀切，而是拿捏好分寸，這是我們最需要的思維方式。

按照我的理解，大家可以出去玩一下，但是不要太集中在幾個熱門景點上，例如墾丁花東。台南被列出許多示警的景點，換一個角度，也是向民眾報告有這樣多景點讓你們選擇。這叫壞事變好事，危機變轉機。因此如果不去熱點，可以去台南；若去了台南，不要全到台南的熱點，可以選擇一些冷門地方。

我們去過台南多次，包括去助選。最早則是1996年去看《民主女神號》。群策會的活動曾經遊歷過台南市，例如安平古堡與老街，吃過周記蝦捲。許添財擔任台南市長時，曾請我去演講，然後派人帶我們參觀一些新開發的景點，例如當年紅毛番開設的洋行。台南的朋友也帶過我們到海邊。台派大老黃崑虎也帶我們陪同日本送櫻團到台南種櫻花，還去過曾文水庫，憑弔八田與一。都讓我增長不少歷史見識。

但是去年年底那一趟很不同。本來我以為安平就是古堡與那條老街。然而我們住在老街巷弄裡的民宿，坐計程車都不容易找。早上起床，老街上原來是蔬果市場，趕快買了許多水果來吃，當然都比台北便宜。而老街裡許多老房子很值得一看，甚至比看安平古堡還新鮮。那是多少人的歷史遺跡。而且人們似乎打算開發那裡的文創，因為房仲租售廣告特別多。

台南的運河走過幾次，但是那晚叫計程車到運河邊，在運河邊吹風乘涼，欣賞周圍大廈燈火與橋上來往車輛，尤其愜意。我們問計程車司機，怎麼看不到競選的氣氛，他老神在在說大勢已定，後來再問，他還是這樣回答。他說，許添財開發了安平鎮，賴清德接上這條公路，讓安平成為非常熱鬧的景點。

還讓我意外的是旅遊社的嚮導兼司機帶我們跑了原來台南縣的地區，一向比較熟悉的名稱是官田、麻豆、後壁，還有高鐵與南科的其他地區。我們要求先經過奇美博物館看看，沒時間參觀，只看漂亮的外景，然後就下鄉了。真是下到我沒有聽過名稱的鄉鎮，例如大內、玉井。看了壁畫、白色教堂等等，後來還到了關子嶺，原來台南還有溫泉。後來還到一個山上看日落，山頂茶室還有當時擔任台南縣長蘇煥智的贈匾。

旅遊當然也伴之以美食，在玉井吃了大大一碟芒果冰，永康街的我沒吃過，估計同樣價錢在玉井可以吃兩份。還在路當中一家燒雞店吃了很特別的燒雞，因為太多而吃不了，可惜了。

在安平與玉井都有看到良友書局，以為與民國時候風行的《良友畫報》有關，後來一查沒什麼關係。不過至少也表明鄉鎮的某些文化氣息。

我喜歡險峻的山景，不喜歡平原，原來印象雲嘉南多為平原耕作區，然而往東部就是山區。我要往山裡走，因為時間關係，沒法去，只能作罷。