台灣高等法院1月20針對，台北地方法院無開庭做辯論，著駁回彭文正對蔡英文的「確認博士論文不存在之訴」，二審開庭後認定，地院訴訟程序有重大瑕疵，廢掉原判決，發回更審。

因為蔡英文的律師在法庭不斷阻止進入「調查論文咁有存在」，辯論底尾（之那話：即將到某階段）結束之時，彭文正的律師李震華真利（之那話：很尖銳）引用律師法的倫理規範，質疑並挑戰蔡英文的兩個律師，究竟有和蔡英文接觸，去瞭解伊有啥證據證明自己真正有博士論文和博士學位無？

一位有政治和外交背景的好兄弟，針對「論文門」給我留話講：蔡英文無論文無學位，漏洞百出，非常明顯，卻無主流媒體，主要政治人物，主要學者出來譴責，是不是彭P的講法和做法在甚麼方面有差錯？台灣人聽久感覺厭倦？反假論文卻反到大小項代誌攏反？接近併吞派呣是好步數，台灣人普遍討厭惡之那共產黨綁匪，「敵人的敵人著是我的朋友」嗎？

就我個人來講，2019年7月下旬親身行二趟LSE圖書館了後，我確定蔡英文的學位有疑問，到9月總統府的記者會，彼幾個呣知頭呣知尾的青年人，秀出蔡英文的假博士證書，以及看了國家圖書館公開的蔡英文拖屎連的假「博士論文」，我100%確定：蔡英文無可能有LSE博士學位！我嘛相信真濟台灣人，當然包括彭P，攏有仝款的結論。

彭P以追求「論文門」正義為使命

彭P以追求「論文門」的正義，作為個人的使命，歷史上予人尊敬的是彭P這種人，不管伊是呣是有成功逼蔡英文公開認罪悔失禮。陳智雄烈士和泰源五烈士，雖然嘛無成功促成台灣獨立，怹猶原是咱永遠紀念的民族英雄。

雖然蔡英文的假博士學位已經有「堅不可摧」的論證，彭P以獨立媒體人繼續追查蔡英文的白賊，其實還是有收成的，伊暴露蔡英文欺騙台灣社會彼本《洋蔥炒蛋》假內容和假相片，不斷予愈濟人知影真相。

是按怎台灣社會容允一個無尊嚴的騙仙仔，繼續徛在領導地位哩？這嘛是我逐注意用心要瞭解的所在。

對應該較有判斷能力的學者和一般社會人士，原先在選前，是驚韓草包贏，所以調整自我的價值信念：人攏加減會白賊，所以白賊哪有要緊，尤其做總統哪著有博士哩！已經按呢來壓制「誠信價值」，選後要改變立場真無面子。台灣人的文明水準，還停留在「面子」比「尊嚴」較重要，何況蔡英文施政並無特別有差錯。

主流媒體方面，蔡英文是到今上敢公然動用公共資源，威脅利誘媒體的主政者，這步在台灣媒體界真有效。咱社會的公民意識和責任感，還停留在「賺錢皇帝大」，媒體倫理值無三簪錢。

主要政治人物呢？蔡英文是勾結赤藍權貴起家，所以，對手政黨大老，基本上，是將蔡英文當做自己人，尤其，赤藍集團和之共綁匪驚「務實的台獨工作者」賴清德接位。

民進黨攏無像陳定南這種正直的人嗎？事實著是無！所以才會墮落做外來赤藍假「之那民國」體制的買辦，完全無反省的氣力。文化部長李永得咁呣知，受台灣社會尊敬的客家作家吳濁流，在真濟伊的著作，提著一種予伊痛恨的台灣人，這寡人在外來政權做「大人」，有勢有地位，卻不過是一個無民族意識甚至出賣民族的「三腳仔」。按呢，李永得針對中正廟轉型問題，伊幾日前閣敢講：現在抗議者立場已經有較溫和，所以無主張拆館和拆銅像。吳濁流若還在世，李永得「大人」難逃譴責。

總講，台灣民族獨立運動有兩項工程必須同時進行：努力宣揚台灣民族主義，開創對推動獨立有利的政治環境，和鼓舞台灣人提升「理性科學的思考」和「獨立自尊的素養」。按呢，咱才可能跳脫目前「以拖待死」等之共綁匪來併吞的濫土窟。

蔡英文因為第一時間無隨時承認假學位，白賊愈講愈歹收拾。

康德講：一種無合理的現象，無可能一直存在。

聖經寫：掩蓋的代誌，一定會露出來。

有智慧的人相信：誠實會予人得自由！

「論文門」暴露台灣社會的落伍性，台灣知識份子的責任著是：在黑暗的落伍社會，舉高進步價值的光燈。