親切古意的王婷婷，是台灣屈指可數的提琴製琴師，更是首位進入世界級製琴家畢索洛蒂工作室（Francesco Bissolotti＆Sons）實習的台灣人。在王婷婷的眼神與言談之中，總是充滿著她對提琴的執著與熱愛。圖／林冠良

18歲那年，學小提琴的王婷婷到台北找旅日製琴師調整小提琴，因此讓她開始好奇音柱要如何從琴中取出？又是怎麼替換？對年輕的她來說，這過程太過神秘且充滿魔力，促使她開始學習製琴。

憑藉滿腔熱血 前往製琴聖地深造

「起初只是想替自己的琴換音柱、弓毛。」聊起與製琴的接觸，王婷婷說原先是想瞭解小提琴如何製作和如何更換音柱、琴橋，但這已足以讓個性行動派的她開始拜師學藝，多次直接訂了機票便踏上前往國外的旅程。

學習初期其實並不順利，有時是簽證問題、有時是對方不收學生，但王婷婷從沒氣餒。某次偶然踏進北京中央音樂學院的她，抬頭便看見「提琴製作系」的招牌，在系辦人員陪同下參觀學習環境後，熱血的王婷婷立刻報名參加考試、入學師從鄭荃。隔年，秉持對提琴工藝的熱忱，她又飛往義大利，進入製琴聖地克雷莫納（Cremona）的國際提琴製作學校就讀。



王婷婷修琴時經常做到忘我，常常在工作室一待就是整天。圖／林冠良

學習各家之長 技藝突飛猛進

初來乍到義大利，飲食及語言皆不適應，但王婷婷從未有過放棄的念頭，「因為太喜歡製琴跟修琴，從來沒想過要放棄。」在義大利10年期間，無論是在學校或到工作室實習，她都全力以赴，幾乎沒有替自己安排任何娛樂，因為只要在工作室裡學習，就讓她感到無比的滿足。

在素有「小提琴故鄉」之稱的克雷莫納，王婷婷每天睜開眼睛，就是盤算著今天要到哪間工作室拜訪。「你敢開口問，他們都會很樂意回答你，而且在每位製琴師身上都會有值得學習之處。」回想起在克雷莫納的時光，王婷婷的眼神有光。

藝無止境 用心對待每一把琴

對於提琴工藝的那股好奇心與熱忱，在王婷婷心中從來沒有削減過，她提到無論製琴或修琴皆是學無止盡，永遠都要追求進步，每年她都會回去義大利進修修復課程。現場示範修琴時，王婷婷笑瞇瞇的表情突然轉為全神貫注，沉浸在自己的天地。問起製作、修復提琴的哪個步驟最為耗費心力及時間，只見王婷婷眼神堅定地回答，「每一道步驟、工法我都同樣認真以待。」

學成歸國之後，王婷婷在桃園平鎮開設了提琴工作室，雖然製琴及修琴在台灣的市場尚未如國外興盛，但王婷婷真切地說道，每當看見客戶因為修復完的提琴而露出滿足與開心的表情，便讓她心中滿溢著成就感，也讓她有源源不絕的動力坐在工作室中，盡心盡力地對待每一把提琴。



在工作室裡所使用的工具 ，都是從義大利帶回來的。圖／林冠良

※本文轉載自《桃園誌》No：64