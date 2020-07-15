衛武營舉辦《武營歐普拉》素人甄選，並製作教學推廣影片。擔任教學影片之一的男高音林健吉以普契尼的歌劇教唱《杜蘭朵公主》裡的『公主徹夜未眠』。

為讓歌劇文化在南臺灣扎根，衛武營除了固定每年推出兩檔歌劇之外，今年舉辦《武營歐普拉》素人甄選，而為讓有興趣參加甄選活動的民眾，可以更輕鬆地練習，並且希望讓人人都可以開口唱歌劇，衛武營製作教學推廣影片。

擔任教學影片之一的男高音林健吉說，其實歌劇演唱的方式，沒有大家想像的困難。用一點美聲的技巧和訣竅，就可以抓到大致的樣貌。他在影片中以普契尼的歌劇教唱《杜蘭朵公主》裡的『公主徹夜未眠』。林建吉也說明該歌劇的背景。他說，知道該劇的背景，才能在演唱時表達該用怎樣的情緒。

《杜蘭朵公主》千年前的祖先，被入侵的外邦擄走玷汙死了。千年後的《杜蘭朵公主》聽了故事決定為此復仇。有著美貌的公主出三道謎題，只要答對就可以娶她，但是沒猜中的就得砍頭。所以死了一票異邦的王子。那唯一就是有一個卡拉富王子，他看到《杜蘭朵公主》的美貌而且都猜中了，《杜蘭朵公主》就耍賴。那卡拉富王子就說：「OK，不嫁我可以，我也設下一道謎題，只要妳能猜中我的名字，妳就不用嫁給我，猜中的話，就換我去砍頭」所以，這一晚，城裡都沒有人可以睡覺，因為公主連夜去尋找卡拉富王子的名字，此時，卡拉富王子就唱了一首『公主徹夜未眠』

此外，歌劇的演唱方式，跟一般人的演唱方式有什麼不同?林健吉首先解說「發聲方式」談起…..

※《杜蘭朵公主》『公主徹夜未眠』這首古典歌劇作品是著名男高音帕華洛帝（Luciano Pavarotti）的經典金曲，1990年英國廣播公司（BBC）用此曲作為當年義大利世界盃足球賽的主題曲後，令它的知名度更廣為人知。(維基百科)

※衛武營國家藝術文化中心要讓大家看見「高雄雄厲害」!以高雄城市特色與人事物為主題，推動兩大徵選活動計畫：《武營歐普拉》素人歌手甄選、「高雄雄厲害」演出創意計畫徵選，發掘「雄厲害」的高雄故事。

《武營歐普拉》素人歌手甄選活動，不限年齡、性別、職業及國籍，廣邀民間歌劇達人參加，有機會一圓在衛武營登台演唱的夢想。

5月起跑的「高雄雄厲害」演出創意計畫徵選，歷經兩個月的徵件與審核過程，7月15日在衛武營官網公佈入選名單，入選團隊可獲得10萬元的提案經費來發展創作，這些計畫未來也有機會在衛武營進行展演。

衛武營藝術總監簡文彬表示：「衛武營不斷地創造藝術、文化與觀眾之間的連結，今年度『高雄雄厲害』在演出節目之外，還有兩大徵選計畫，邀請民眾與藝術家盡情探索與體驗高雄的獨特個性。在扶植團隊創作，同時累積高雄藝文能量的想法下，推動演出創意計畫的徵選，請藝術家與創作團隊以高雄為素材，提出原創的作品企劃案，29個入選團隊包含戲劇、舞蹈、音樂、傳統戲曲等多元種類。

《武營歐普拉》素人甄選。為讓有興趣參加甄選活動的民眾，可以更輕鬆地練習，並且希望讓人人都可以開口唱歌劇，衛武營製作教學推廣影片，民眾可以透過專業聲樂家分享的方法，預先練習《杜蘭朵》〈徹夜未眠〉、《賈尼·斯基基》〈我親愛的爸爸啊〉、《茶花女》〈飲酒歌〉等經典歌劇曲目。

入選的素人歌手，可免費欣賞經典歌劇《杜蘭朵》8月28日的首演，並參加演後酒會與演出製作團隊互動，還能接受國內知名聲樂演唱家的個別指導課程、劇場導演指導排練素人如何在舞台上呈現最好的表演，並在10月10日衛武營週年慶節目《武營歐普拉 Let’s Opera!》登台演唱。教學影片與報名簡章，7月15日下午5點起可至衛武營官網查詢與報名：

https://www.npac-weiwuying.org/news/5f0bf7046ba775000654774f