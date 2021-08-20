美國總統拜登表示，任何對北約盟國的侵略或敵對行動，美國都將做出回應，對日本、南韓和台灣，美國也承擔相同承諾。圖／擷自白宮影片

美國總統拜登接受美國廣播公司（ABC）專訪時指出，阿富汗的情況和台灣、南韓及北大西洋公約組織（NATO）不同，無法類比。拜登強調，要是有人入侵或對北約盟友採取行動，美國會回應，對日本、南韓、台灣都一樣。

專訪主要鎖定拜登下令美軍撤離阿富汗引發的效應。當被問到中國以阿富汗的下場做為宣傳，警告台灣「不能指望美國」時，拜登表示，阿國的情況和台灣、南韓及北大西洋公約組織（NATO）截然不同。拜登引用「北大西洋公約」第五條，任何對北約盟國的侵略或敵對行動，美國都將做出回應，對日本、南韓和台灣，美國也承擔相同承諾。他強調，阿富汗的情況根本無法與這些盟邦相提並論。

拜登強調，在台灣和南韓境內沒有內戰，台、韓有統一的政府（unity government），美國與它們的協定旨在試圖阻止壞人（bad guys）對它們做壞事。「我們信守一切承諾。我們對（北大西洋公約）第五條作出神聖承諾，要是有人入侵或對我們的北約盟友採取行動，我們會回應。對日本、南韓、台灣都一樣。這根本無法比較。」

美國國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）17日駁斥將台灣與阿富汗類比，強調兩者情況不同。美國相信自己對盟友夥伴的承諾神聖不可侵犯（sacrosanct），對台灣或以色列承諾也一如既往堅實。

美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）重申對台政策，他表示，美國將持續支持在符合台灣人民意願與最佳利益的情況下，和平解決兩岸議題，美國敦促北京停止對台灣施加軍事、外交和經濟壓力，要和台灣進行有意義對話。

普萊斯說，美國對台海的和平穩定有持久的利益，並將其視為廣泛印太地區安全和穩定的核心，無論阿富汗或世界其他地區發生何事都不會受影響。

這是拜登上任以來，對防衛台灣作出最直接、清晰的表態。

美國喬治華盛頓大學教授泰爾米吉（Caitlin Talmadge）指出，美國總統將對台灣的承諾，與美國對北約、日本和南韓的盟約並列，「極不尋常」（Highly unusual）。