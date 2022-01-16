「若水國際」執行長陳潔如，帶領團隊邁入第13個年頭。不僅成為兼具社企與商業競爭力的科技公司，團隊多元的組成，讓若水成為2021年台灣唯一獲得亞洲權威人資雜誌《HR Asia》評比「亞洲最佳企業雇主」獎項的社會企業。

科技業出身的陳潔如，投入職場後延續她在大學參加服務性社團的熱情，2008年加入專營社會企業創投的「若水國際」後，以開放性的思考，致力將身心障礙者生產力導入科技業，讓他們在高度專業的產業被看見，打破常人的刻板印象，更凝聚了屬於若水的核心價值。

發掘科技中的人性 定義社企本質

「不因身障而失去選擇的權利」，陳潔如進入若水以來，勇於嘗試為身障就業尋找新的可能，「我今天去談合作，會想這份工作是否能讓身心障礙者有所發揮，而不是讓工作本身來定義、限制他們所能做的。」陳潔如透過換位思考，發現利用拆解建構BIM（Building Information Modeling）模型的任務工序，並因應不同身障型態設置輔具，便可讓身心障礙者透過訓練、分工，就能勝任。

除了BIM模型，陳潔如也看準AI數據處理龐大的需求，建立一連串的訓練及輔導，讓不便外出的身心障礙者在家就能接案，成為AI數據標註師。縱使在訓練及培力上需要花比別人更長的時間，但對陳潔如來說，若能透過這些不同的輔具及工作模式讓身心障礙者得以發揮所長，身障就業就可以再升級、擴大。

企業文化 建立職場安全感

專業的優化系統與流程管理固然必須，但真正支撐若水走過13年並穩定發展的關鍵，陳潔如認為是「企業文化」的經營。「團隊聚集了高專業、高戰鬥力的夥伴，以及超過半數是投入職場第一份工作的身障新鮮人，由身障工程師與一般專案經理組成的團隊，光是磨合與溝通就是一大課題。」她笑說。

因此，在她的堅持下，若水每月都舉辦1次早餐會，讓心理諮商師帶領團隊互動、自我覺察。「尊重與同理是建立職場安全感的重點，『無懼』則是我希望同仁們都能培養的工作態度。」她認為，唯有自在地表達意見、進行討論，並同理彼此，才能真正建立一個多元共融的團隊。「同理是一條漫長的路，但每天都要做，才能涓滴成流。」



陳潔如營造團隊友善氛圍，辦公室充滿十足的親和力。圖／翁睿坤

持續尋找新的可能 走在趨勢的道路上

做為全台灣第一家社會企業及推出成功的身障就業模式並未讓陳潔如就此停下腳步。「我們身處的行業是隨時在變動的，所以隨時都在發想更多的模式及應變措施，使若水可以持續成為身心障礙者就業的地方。」努力不懈的態度，讓陳潔如用實績向市場證明品質，催生更多的商業合作。

2020年若水也與桃園市政府青年事務局合作，以「新實踐、大共好」為軸，一起探問社企與營利間共存的最佳公式。若水也因長期培力須在家工作的身心障礙者，長期耕耘WFH（work from home）文化，在全球受疫情影響而轉變工作型態的現在，更是水到渠成，陳潔如未來仍會因應局勢發展，持續為身心障礙者開發新機會，朝「以使用者需求價值為核心」的社會企業邁進。

※本文轉載自 《桃園誌》No：79

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