2020年民主黨政策綱領（2020 Democratic Party Platform）經過黨代表大會表決後正式出爐，在外交政策上關於亞太地區篇幅大幅增加，外界矚目的是民主黨對中國的政策與川普政府現行政策的不同，不過另一個引人注意的地方，是黨綱在關於台灣的文字上拿掉了2016年綱領中曾出現的「『一個中國』政策」字眼，其中是否有特殊含義令人好奇。

在美國威斯康辛州密爾瓦基市以視訊方式舉行的民主黨全國黨代表大會，星期二表決通過2020年政策綱領，在92頁黨綱中關於亞太地區的部分提到，「民主黨認為中國的挑戰並不主要在於軍事，但我們會威懾並對侵略做出回應。我們將強調我們對全球自由航行的承諾並抵禦中國在南中國海的軍事恫嚇。」

黨綱接著指出，「民主黨信守對《台灣關係法》的承諾，也將持續支持台海兩岸議題在符合台灣人民願望與最佳利益的情況下和平解決。」

2016年的民主黨政策綱領說：「我們信守對『一個中國』政策及《台灣關係法》的承諾，也將持續支持台海兩岸議題在符合台灣人民願望與最佳利益的情況下和平解決。」

兩者相較，「『一個中國』政策」的字眼消失了。不過，對於民主黨新的黨綱去掉「一個中國」政策的字眼有何含義，外界又應該如何解讀，分析人士有不同看法。

前美國在台協會主席卜睿哲（Richard Bush）告訴美國之音，政黨的黨綱其實很難看出候選人或政黨的意圖。

已經從布魯金斯學會退休，目前是該中心資深客座研究員的卜睿哲在回覆美國之音的電郵中說，「在我的經驗中，黨綱的文字（以及從黨綱到黨綱的變化）對於候選人和相關政黨的意圖上透露的很少。對我來說，重要的是這句話：『符合台灣人民的願望和最佳利益。』」

他說，刪掉「『一個中國』政策」字眼的意涵，就是「中華人民共和國必須制定一個對台政策，而那個政策有希望能回應台灣民眾的願望。

不過也有觀察人士持不同看法，認為「一中」政策字眼被移除是一個重要表態。

「美國台灣觀測站」（US-Taiwan Watch）網站共同編輯、密西根大學政治學博士陳方隅在接受美國之音採訪時說，一中政策是美國對中國政策的重要一環，民主黨黨綱「拿掉一中政策的意義很重大。」

他說，這個做法表示民主黨外交政策團隊裡「有人非常了解兩岸議題，不再是以往那樣子的模糊政策帶過。這也顯示，其實美國一向的模糊政策是發揮作用的，這個『政策』是可以隨時調整，不像一中『原則』那樣子是一個說死的東西。」

陳方隅認為，這個發展反映出3個意義：一是民主黨在回應川普的議題設定；二是兩大黨分別在競爭對中國強硬態度的詮釋權；三是美中關係不可能回復到2016年以前的狀態了。

至於這是否代表民主黨在對台灣的立場上走在川普前面，甚至比川普政府更積極？對此，陳方隅說，這個動作的象徵意義很大，不過「黨綱其實沒有拘束力，而且黨綱不提，也不代表在正式的外交政策要拿掉一中政策」，但無論如何，這都是一個重要的表態，因為「原本有，後來拿掉，這個動作本身的意義就很重大，等於是宣示說，這其實是很彈性的，有改變空間。」

對於民主黨為何做出這個被他認為是意義重大的改變，陳方隅說，其意涵應該要從整個黨綱來看，因為2016年的黨綱中對中國著墨很少，但2020年的黨綱對中卻有相當多的著墨，「尤其在很多方面強調中國是威脅，這對民主黨立場來說改變應該是蠻大的。」

他說，「2020年民主黨政策黨綱關於中國的主要段落提到，民主黨對中國的做法「將依據美國的利益及我們盟友的利益」，並依賴美國的實力--美國社會的開放、經濟活力和美國盟友的力量，形塑並執行反應美國價值的國際秩序。「削弱那些力量不會使我們'對中國強硬'，它將成為一個送給中國共產黨的禮物。」

黨綱也說，民主黨將在對中國政府在經濟、安全及人權的行動上有關切的地方做清楚、強力及一貫的反擊。

台灣政府對民主黨在2020年黨代表大會中通過黨綱、再次確認對《台灣關係法》的承諾表示歡迎與感謝。

台灣外交部聲明中說，目前正在美國威斯康辛州密爾瓦基市舉行的民主黨全國代表大會，美東時間8月18日通過黨綱，「在涉及亞太區域部分提及台灣，重申民主黨承諾履行《台灣關係法》，並將持續支持符合台灣人民期望及最佳利益的兩岸議題和平解決方案」，外交部對民主黨黨綱再次明確表達堅定支持台灣表示歡迎與感謝。

聲明說，台灣與美國民主、共和兩黨都維持長期友好關係，民主黨在通過黨綱時再次列入對台灣友好的文字，「充分彰顯民主黨對鞏固台美關係與台海和平的高度重視」，也彰顯民主黨各方人士長期對台灣的深厚情誼，極具正面意義，外交部未來將持續與美國民主、共和兩黨密切合作，穩健深化奠基於共享價值的台美全球合作夥伴關係。