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每日國際焦點

​中國太空垃圾長征五號火箭墜落印度洋，美國航太總署抨擊未能減低風險與資訊不透明。

蘇格蘭首席部長Nicola Sturgeon對大選結果表示疫情後將推動第二次蘇格蘭獨立公投。工黨Sadiq Khan以55.2%得票連任倫敦市長。但工黨總體來說大選表現慘敗，損失地方議會席次300席，重要關鍵哈特爾浦敗選，因而開除選戰負責人Angela Rayner。

拜登政府將研究如何開放疫苗智慧財產權才能真正幫助窮國，而不是平白把技術奉送給中俄。

美國海軍第五艦隊表示導彈巡洋艦蒙特利號在6~7日於北阿拉伯海截獲無國籍所屬的船隻夾帶武器，包括數十發俄製反坦克飛彈，數千隻中國56式自動步槍、數百隻PKM機槍，狙擊槍、火箭推進榴彈發射器等。

日本

一年來共發布3次「緊急事態宣言」並3次延長，造成防疫疲勞效果不彰，疫情不斷創新高。

南韓

將與以色列簽訂自由貿易協定。

中國

太空垃圾長征五號火箭墜落印度洋，美國航太總署抨擊未能減低風險與資訊不透明。

因為尼泊爾疫情嚴重，宣布要在聖母峰峰頂上劃分隔離線，以免尼泊爾登山的登山客跟圖博登山的登山客混在一起。

緬甸

軍政府核准15項共28億美元投資，主要包括25億美元的燃氣發電廠。

印度

徵召退伍軍醫人員抗疫，400人將簽約服役11個月。

阿聯酋航空免費從杜拜運送醫療物資前往印度9個城市。

英國

蘇格蘭首席部長Nicola Sturgeon對大選結果表示疫情後將推動第二次蘇格蘭獨立公投。

工黨Sadiq Khan以55.2%得票連任倫敦市長。但工黨總體來說大選表現慘敗，損失地方議會席次300席，重要關鍵哈特爾浦敗選，因而開除選戰負責人Angela Rayner。

白俄羅斯

總統盧卡申科簽署法案，若他身亡或是無法視事，權力將轉移到國安會。原本總統無法視事時權力將由總理代理。

塔吉克

因應阿富汗情勢升高，俄國將加強於塔吉克軍事基地的駐軍提供協助。

義大利

9艘擠滿1,200名非法偷渡客的偷渡船抵達蘭佩杜薩島。2021年至5月7日已經有1.1萬人抵達，較2020年同期的4,105人暴增。

美國

拜登政府將研究如何開放疫苗智慧財產權才能真正幫助窮國，而不是平白把技術奉送給中俄。

海軍第五艦隊表示導彈巡洋艦蒙特利號在6~7日於北阿拉伯海截獲無國籍所屬的船隻夾帶武器，包括數十發俄製反坦克飛彈，數千隻中國56式自動步槍、數百隻PKM機槍，狙擊槍、火箭推進榴彈發射器等。

紐約時代廣場發生槍擊案，3人遭流彈射中，分別為4歲女孩，23歲羅德島女性遊客，43歲紐澤西女性。

狗狗幣在馬斯克於《周末夜現場》上稱其為騙局後大跌。

福特回收61.7萬輛Explorer休旅車。

智利

與祕魯間的鐵路，自2003年受到洪水破壞後就一直停擺，如今終於修復試車，讓祕魯能運送貨物到智利北端的阿里卡港口出海。該港口原本屬於秘魯，1884年硝石戰爭中被智利占領。

以色列

伊斯蘭貴夜，耶路撒冷舊城外巴勒斯坦抗爭者與以色列警方衝突，80人受傷。

阿富汗

首都喀布爾8日Sayed Al-Shuhada學校前遭汽車炸彈攻擊，學生慌張奔逃時，另外兩枚炸彈再爆炸，傷亡慘重，已68死，165傷，多人失蹤。該社區是哈扎拉人什葉派區域，一直是遜尼派伊斯蘭國的眼中釘。

蘇丹

官員與美國使節團會晤討論衣索比亞藍尼羅河水壩問題。

查德

軍方宣布擊敗導致前總統身亡的北方叛軍，軍對凱旋回營。

福和會官方網頁：www.fratwn.org