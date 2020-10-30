基本上中天不算媒體，它就是中國在台灣裝的喇叭，怎能不拆呢？當然台灣的媒體界也有很多問題，但都是自家問題，是有檢討改進的空間。但中天、中時不在其中，因為它就是為敵宣傳的中國統戰工具，以言論自由為幌子，削弱台灣人的禦敵意識之宣傳機構，稱不上媒體。

而辜寬敏的制憲公投，是凝聚台灣人的國族意識，揭櫫台灣國家願景。如果大敵當前，壓下了制憲公投，卻任敵人統戰工具繼續宣傳六年，那蔡政府捍衛台灣的決心在哪？

據台灣智庫9月24日發布的民調高達63.8%的受訪者認為目前境外敵對勢力是「中國」。國安高於一切，紅媒若處處可見，中國不需像上世紀，透過廣播心戰喊話或空飄傳單削弱士氣，人民又如何相信蔡政府有保衛台灣的決心。當然撤照過程需處理精密細緻點，好讓韓粉和中天心服口服！等著看NCC是否真能拆了中國傳聲筒？

台灣最大問題是「不是一個正常國家」

中選會駁回辜寬敏領銜提出的2項制憲意向公投，「您是否同意要求總統推動制定一部符合台灣現狀的新憲法？」與「您是否同意要求總統啟動憲法改造工程？」16日中央選舉委員會開會後，均決議駁回。台灣制憲基金會19日曾召開「制定新憲 目標不變」記者會，表示制憲決心不變。公投提案遭否決當天還正是舅公辜寬敏94歲生日，為台獨拼鬥一生，祈希他能健康長壽，親見台灣獨立建國！辜寬敏強調，他能為台灣能貢獻時間有限，最後的決心是推動制憲，台灣最大問題是「不是一個正常國家」，連蔡英文總統都在唱「吾黨所宗」。

兩項制憲意向公投僅是「要求總統推動」憲改，尚未涉及國家體制變更的公投，卻連成案都無法。2018年我所參與的「2020東奧正名」運動，拼鬥一整年最終功虧一簣，國訓中心讓中華奧會主席進入，拉著選手說出有違事實的假訊息，再透過媒體宣傳，當時我便清楚公投過不了。幾個月前也告知制憲基金會執行長林宜正：辜先生若想過，先努力取得蔡總統首肯，否則是白做。上月我便認為在中共飛機繞台的緊張氛圍下又有美國大選，以蔡總統保守穩當的性格，公投成案可能性低，果然料中！

否決制憲公投，怎能不關中天？

2018年辜先生曾對我說過：「蔡英文第一次當選總統時，我問她最想做什麼？」蔡總統說：「要讓台灣進入聯合國」。於是辜先生表示：「蔡總統在中華民國體制很難伸手伸腳，我們替蔡總統把條件創造出來。」「我剩下的幾年還能為台灣做些什麼？我決定要把時間、財力都用在制定新憲。」當時辜先生是願意相信蔡總統能打破歷史框架，開創新格局。

李前總統在任十二年歷經六次的修憲，奠下二十一世紀台灣民主的根基，遺言：「台灣交給你們了」。「要求」總統制定新憲的公投既已否決，期待蔡總統莫忘初衷，不需人民「要求」，時機成熟，必行制憲，留下歷史定位。而辜先生也將資政辭了吧，辭給中國人、美國人看，也保留自己及台灣人的尊嚴！而最重要的蔡政府當你否決了制憲公投，如果連紅媒都不關，難道不會傷及本土政府的威信？國安之前，沒有為匪宣傳的言論自由，關了中天，台派對蔡英文自然另眼看待。