人類之所以成為地球的主宰，不是因為四肢發達，或牙尖爪利，而是因為他們的頭腦會不斷進化，不斷轉彎。如果說，人類和野獸的競爭，是頭腦的競爭，一點也不為過。那麼進一步說，人和人，國家和國家的競爭，也可以說是腦袋的競爭。競爭並不一定非得我贏你輸，或我輸你贏。我們不以別人為敵。我們和天爭、和天道爭、和人道爭、和自己爭，爭自身的進化、爭國家的進化。這樣的心胸和眼界是不是要開闊得多。

十九世紀中葉，中日兩國幾乎同時面對西方文明的挑戰。這兩個國家對西方國家所採取的態度和國策，就完全不同。而這兩國的興衰命運，也因而不可同日而語。一千年前向唐國學習而奠定儒家傳統文化的日本，面對西方，很快就認知自己的落伍。不只是船堅砲利技不如人，連政府管理甚至思想、文化都不如西方人。於是打開國門，並派遣大批官員學者到歐洲考察。而民間有識之士和學者，更是努力介紹西方文明。日本人自始至終，都沒有大國天朝，或日本人最聰明的傲慢心態。他們轉彎轉得快。很快就追上西方國家的水準。軍事科技自不待言，政府管理、司法制度、媒體傳播、商業準則、郵政交通、都市建設、衛生保健、學校教育、思想文化乃至居住飲食衣著，都全面學習。所以西方人到日本一看，發現日本是一個在東方的歐洲國家。日本並沒有喪失尊嚴，也沒有貶低自己的傳統。他們不但得到尊敬，而且自己的傳統也在西方文明的砥礪之下，變得更加鮮明而純粹。他們也因而對自己傳統的精神內涵，有更深刻的認知，更加懂得珍惜。

反觀滿清的中國，他們也派出一些小留學生，去學人家的船堅砲利。他們自以為中國人最聰明，甚麼都不輸給西方，只輸在軍武科技。小留學生長大了，也畢業了，最大最好的軍艦也買回來了。結果甲午戰爭，硬是敗給船艦比較小的日本。甚麼中學為體、西學為用。說穿了就是一個傲慢自大的中國沙文主義心理在作祟。他們敗得口不服、心更不服。這三十幾年來，因為鄧小平的腦筋轉了一個彎，開放改革，硬是讓共產中國接受西方資本主義市場經濟。中國也因為台商西進而得到絕佳的發展機會，賺到盆滿缽滿。習近平一反韜光養晦的政策，毫不避諱地大肆擴張，不但挑戰美國，也威脅到歐洲和鄰近國家。如果你要說這是習近平腦筋會轉彎，那也沒錯，但是他轉錯彎了。他的心態和甲午戰爭時清廷的心態一樣。他以為中國現在有錢了，武力也強大了。不只是習近平，恐怕還有很多中國人的心態也一樣。他們恐怕到現在，對一百多年前自己輸在甚麼地方都還沒看清楚呢。他應該轉的彎有四：中國沙文主義的傲慢心態、一黨獨裁專制體制、已經證明失敗的共產主義和大一統的意識型態。

蘇聯瓦解引發中共高度戒心

蘇聯的瓦解讓中共看得膽顫心驚。他們認為這是美國讓蘇聯和平演變的結果。但我不認為是這樣。蘇聯的瓦解，是自由民主和民族獨立的潮流所趨。如果那些國家不想離開蘇聯，不想自由民主化，美國有甚麼能耐去『演變』這些國家？如果照鄧小平的路線發展下去，中國就一定會像蘇聯一樣瓦解嗎？或許不會。如果中國實行徹底的政治制度和經濟制度改革，而不是花費鉅額國防預算，去挑戰美日歐澳印，弄出個天下圍中。平等人道對待少數民族，和自己的百姓，就不需花費比國防預算還多的維穩經費，以鞏固共產黨的獨裁大一統統治。它的經濟可能會變成世界第一富，國力也會成為世界第一強。新疆西藏蒙古等少數民族可能會更加仰賴中國，並因為享受自由民主平等而自願參加以漢族為主導的聯邦或邦聯體制。大一統的意識形態對國家不一定有利。中國腦袋應該轉彎的是這些地方。政府成立的目的，不是為了共產黨或少數統治階級的利益，而是為人民謀福利。共產黨不是一直對人民宣傳這樣一個口號嗎？美國和中共交往，看到中國往自由民主和市場經濟走，其實應該是替中國高興而充滿祝福的。這不能看成是美國的勝利，或中國的失敗。這應該是中國轉變成一個成功的現代化國家的契機。可惜六四天安門事件，證明中共要轉變成民主國家，有根本上的困難。就算是鄧小平也沒有辦法做民主化的政治改革。那麼這是中國人的共業嗎？或像有人說的，中國是被詛咒的民族？一個人腦筋不轉彎也就罷了，一個民族腦筋不轉彎，那就太可悲了。個別的中國人都很聰明，腦筋動得很快，但是為什麼整個國家的腦筋就轉不動了呢？有沒有哪一個聰明的中國人可以給個答案。