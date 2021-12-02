國際女子網球協會（WTA）主席兼首席執行官史蒂夫·西蒙週三（12月1日）宣布，出於對中國網球明星彭帥的安全擔憂，WTA將暫停一切在中國舉行的賽事，也包括在香港的賽事。示意圖／擷自維基百科，網路，民報合成

國際女子網球協會（WTA）主席兼首席執行官史蒂夫·西蒙週三（12月1日）宣布，出於對中國網球明星彭帥的安全擔憂，WTA將暫停一切在中國舉行的賽事，也包括在香港的賽事。彭帥11月2日發出一條微博，指控前中共中央政治局常委、前中國副總理張高麗對她進行了性侵。

西蒙在聲明中表示，彭帥11月2日通過微博對一名前中國最高領導層官員的性侵指控展現了極大的勇氣。聲明說，「2021年11月2日，當彭帥指控曾遭到一名中國政府高官的性侵時，女子網球協會認識到，彭帥的信息必須得到傾聽和認真對待。WTA的球員，更不用說全世界的女性，都應該得到這樣的待遇。」

彭帥對張高麗性侵指控的微博在發出大約30分鐘後被刪除，她的名字成為敏感詞，甚至連「網球」一詞也一度被屏蔽。中國官員從未對彭帥的性侵指控予以正面回應，似乎也沒有打算對此事進行調查。

中國外交部發言人趙立堅11月23日在例行記者會上表示，彭帥事件不應被「政治化」。他說，希望「某些人停止惡意炒作此事」。但這段回應並沒有收錄到當天中國外交部的例行記者會實錄中。

WTA主席西蒙在聲明中說，「中國官員有機會停止這種審查，可核實地證明彭帥是自由的，能夠不受干擾或恐嚇地發言，並以全面、公平和透明的方式調查性侵犯的指控。而不幸的是，中國的領導層沒有以任何可信的方式解決這個非常嚴重的問題。雖然我們現在知道彭帥在哪裡，但我非常懷疑她是否自由、安全，沒有受到審查、脅迫和恐嚇。」

彭帥對張高麗發出的性侵指控正值北京2022年冬奧會將於明年2月舉行之際。國際奧委會（IOC）11月21日表示，國際奧委會主席巴赫和IOC運動員委員會主席特霍以及IOC中國委員、前羽毛球名將李玲蔚一道，與彭帥進行了30分鐘的視頻通話，並稱彭帥說「她住在北京的家中，她平安無事，但希望此時尊重她的隱私」。

但國際奧委會此舉遭到了人權組織的抨擊。他們指責國際奧委會與中國政府串通一氣，借體育為自己最高官員的性侵行為「洗白」。

WTA取消全部中國賽事的決定勢必將危及其與中國廣泛的商業合作。WTA與中國簽下一份10年協議，從2019年開始把巡迴賽的決賽放在深圳舉行。截至暫停全部賽事的決定宣布前，WTA在中國共有11站比賽。深圳在贏得主辦WTA巡迴賽決賽的合約中將總決賽獎金翻倍達到1400萬美元，比2019年倫敦ATP男子網球總決賽獎金多500萬美元，並承諾建造一個擁有12000個座位的新賽場。不過，由於中國嚴格的防疫措施，2020年的決賽和大多數賽事均未能舉行。